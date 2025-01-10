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美禁令倒計時 TikTok出招 鼓勵用戶搬到「海外版小紅書」

中國新聞組／北京10日電
字節跳動旗下另一款社群平台「Lemon8」，被認為是「海外版小紅書」。（路透）
字節跳動旗下另一款社群平台「Lemon8」，被認為是「海外版小紅書」。（路透）

美國政府針對TikTok「不賣就禁」的禁令迫在眉睫，除非最高法院暫緩執行，否則字節跳動將於1月19日失去美國、也就是其最大市場的准入權。大量內容創作者除了希望政府收回成命，同時也準備「B計畫」，就是轉移到TikTok的姊妹應用程式Lemon8，TikTok也在強售令生效前鼓勵用戶搬家。目前Lemon8的每日活躍用戶略高於100萬，較去年同期成長150%。

香港文匯報報導，被稱為「海外版小紅書」的Lemon8和TikTok一樣，同屬字節跳動公司旗下，兩者有高度功能重疊，也因此成為當下TikTok用戶的最佳替代品，深受Z世代歡迎。有TikTok用戶分享一段影片解釋，「Lemon8會自動使用你的TikTok登錄，這樣你仍可保留相同的TikTok名稱等。它應該會轉移你的粉絲。一旦你添加了Lemon8，它就會自動彈出到你的TikTok個人簡介中，人們只需點擊它即可。」

Lemon8根據不同國家用戶的需求，推出相應的本土化設計。在日本市場，Lemon8關注日本女性對美妝和穿搭的需求。而在泰國市場，Lemon8瞄準東南亞缺乏注重生活方式和推薦的社區型社媒產品，在分區規劃上增設皮膚護理、健康和寵物等新分類。

@tricialeejy

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Lemon8於2023年2月進軍英美市場，並在當年3月躋身美國App Store下載總排行榜前10名，並在生活分類榜單排首名。Lemon8將其塑造成不屬於強售令中的「外國對手」公司，蘋果和Google應用商店顯示，Lemon8開發商是位於新加坡的私營公司Heliophilia，該公司與字節跳動新加坡辦公室共享總部。

隨著TikTok在美國的前景不確定，Lemon8的增長策略顯得特別關鍵。去年以來，字節跳動透過廣告投放及與網紅合作，推動Lemon8在美國快速增長。過去一個月有更多人下載了Lemon8，使其成為蘋果應用程式商店中排名最高的免費應用程式之一。而這款應用程式的崛起，不僅為TikTok的創作者及用戶提供新的平台，也為字節跳動在全球社媒市場的競爭中增添新籌碼。

然而，用戶轉移到Lemon8只是權宜之計。路透指出，由於美國聯邦法律限制的是字節跳動與旗下應用程式的管理權，這意味著儘管Lemon8沒有在法規中明確提及，但未來也可能處於危險之中。

TikTok 新加坡 日本 小紅書

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