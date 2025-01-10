我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯野火濃煙恐致癌 經濟損失估計上修至1500億

洛杉磯野火肆虐、消防栓缺水 紐森致電拜登卻「打不通」

拜登抗中最後一擊 晶片禁令傳擴至16奈米 業界警告反自傷

中國新聞組／北京10日電
拜登政府打算進一步緊縮人工智慧（AI）等先進晶片的出口限制，防止先進技術落入中國和俄羅斯之手，新措施恐不利輝達和超微等美國晶片巨擘。（路透）
拜登政府打算進一步緊縮人工智慧（AI）等先進晶片的出口限制，防止先進技術落入中國和俄羅斯之手，新措施恐不利輝達和超微等美國晶片巨擘。（路透）

美國有意再對中收緊晶（芯）片管制，現任總統拜登卸任前、最快10日宣布拉高對中AI等先進晶片出口限制措施，業界並傳出，美方會把製程技術管制範圍擴大，從現行7奈米先進製程，延伸至16奈米成熟製程，台積電等晶圓廠中國接單面臨更大挑戰。美國科技行業貿易團體警告，這些限制措施將危及美國在AI領域的領導地位，威脅美國經濟。

業界認為，美國為壓抑中國AI與先進半導體技術發展，拉高對輝達（NVIDIA）、超微產品出口管制，並不讓人意外，但若把製程管制範圍擴大至16奈米，「茲事體大」，因為涉及的廠商、應用，與訂單量更多，恐形成全球晶圓代工甚至半導體產業新一場風暴。

另，彭博引述知情人士報導，即將卸任的拜登政府，打算進一步緊縮AI等先進晶片出口限制，防止先進技術落入中國和俄羅斯之手。新措施可能不利輝達和超微等美國晶片巨擘。輝達、超微9日美股盤前均走低。

知情人士透露，拜登當局研擬將AI晶片的銷售限制，擴大至全球多數地區，以控管AI技術的普及。

業界不滿拜登（中）在任期最後階段仍收緊晶片出口。（路透資料照片）
業界不滿拜登（中）在任期最後階段仍收緊晶片出口。（路透資料照片）

據了解，名列第一級的少數美國盟友，基本上可繼續無限制取得美國晶片。敵對國家列入第三級，形同遭到封殺，無法進口先進晶片。名列第二級的國家，可取得的總晶片算力會遭限制。

台灣、日本、南韓、歐洲等獲納第一級，中國和俄國等則歸入第三級。東南亞、中東等屬於第二級，面臨新限制，以避免這些地區的AI晶片流入中俄。

輝達反對這個提案，並發布新聞稿說，拜登政府臨去前對全球大部分地區實施出口管制，政策上轉變太大，不僅無助於降低誤用的風險，反而會威脅到經濟成長與美國領導地位。

香港文匯報引述路透報導，代表亞馬遜、微軟和Meta等科企的美國資訊科技產業理事會（ITI）認為，拜登此舉將限制美國公司向海外銷售電腦系統的能力，並將全球市場拱手讓給競爭對手。ITI行政總裁奧克斯曼在致美國商務部長雷蒙多的信件中，批評拜登政府執意堅持在總統任期的最後數天公布這項規定，「匆忙完成一個重要而複雜的規則，可能會產生嚴重的不利後果。」甲骨文公司執行副總裁格魯克則在公司官網發布長文，稱這將成為「有史以來對美國科技業最具破壞性的打擊之一」。

在美國不斷收緊晶片管制的困境下，中廠想盡辦法繞道，試圖突破美方封鎖，儼然成為「官兵捉強盜」的戲碼。業界人士透露，目前所知中廠有三個發展方向，部分中國IC廠就乖乖調降晶片規格至美國的規定以下，以求順利生產。另一種是前進東南亞與美國等地設立公司，並透過特殊應用IC（ASIC）設計服務業者投片，掩人耳目，試圖規避繞過美國政府的防線。第三條路是改用現場可程式化門陣列（FPGA）晶片。

晶片 AI 拜登

上一則

為何中國AI愈被打壓愈茁壯？ 美媒：關鍵在育才

下一則

中國42歲超級富豪 布魯可IPO、創辦人身價暴漲17億美元

延伸閱讀

洛杉磯林火燎原 拜登：聯邦政府百分之百負擔救災費用

洛杉磯林火燎原 拜登：聯邦政府百分之百負擔救災費用
國葬儀式 拜登：卡特教會我品格的力量大於任何權力

國葬儀式 拜登：卡特教會我品格的力量大於任何權力
卡特國葬現短暫團結…前現任總統、副總統齊聚 互動微妙

卡特國葬現短暫團結…前現任總統、副總統齊聚 互動微妙
杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

熱門新聞

北京去年底一口氣讓「三機一艦」亮相，包括疑為第六代戰機的兩款新型戰機。(視頻截圖)

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

2025-01-06 01:29
楊亘丟了的行李。(視頻截圖)

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

2025-01-04 08:30
中國最近爆發呼吸道感染疫情，許多地方醫院人滿為患。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。(路透)

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

2025-01-04 15:04
電影「回家的你」海報。(取材自每日經濟新聞)

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

2025-01-02 05:30
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
薄瓜瓜甜曬與愛妻許惠瑜的自拍照。（取材自X平台@BoKuangyi）

薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」

2025-01-05 00:55

超人氣

更多 >
萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客

萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客
嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡
伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼
杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪
華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬

華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬