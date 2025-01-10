拜登抗中最後一擊 晶片禁令傳擴至16奈米 業界警告反自傷

拜登政府打算進一步緊縮人工智慧（AI）等先進晶片的出口限制，防止先進技術落入中國和俄羅斯之手，新措施恐不利輝達和超微等美國晶片巨擘。（路透）

美國有意再對中收緊晶（芯）片管制，現任總統拜登 卸任前、最快10日宣布拉高對中AI 等先進晶片 出口限制措施，業界並傳出，美方會把製程技術管制範圍擴大，從現行7奈米先進製程，延伸至16奈米成熟製程，台積電等晶圓廠中國接單面臨更大挑戰。美國科技行業貿易團體警告，這些限制措施將危及美國在AI領域的領導地位，威脅美國經濟。

業界認為，美國為壓抑中國AI與先進半導體技術發展，拉高對輝達（NVIDIA）、超微產品出口管制，並不讓人意外，但若把製程管制範圍擴大至16奈米，「茲事體大」，因為涉及的廠商、應用，與訂單量更多，恐形成全球晶圓代工甚至半導體產業新一場風暴。

另，彭博引述知情人士報導，即將卸任的拜登政府，打算進一步緊縮AI等先進晶片出口限制，防止先進技術落入中國和俄羅斯之手。新措施可能不利輝達和超微等美國晶片巨擘。輝達、超微9日美股盤前均走低。

知情人士透露，拜登當局研擬將AI晶片的銷售限制，擴大至全球多數地區，以控管AI技術的普及。

業界不滿拜登（中）在任期最後階段仍收緊晶片出口。（路透資料照片）

據了解，名列第一級的少數美國盟友，基本上可繼續無限制取得美國晶片。敵對國家列入第三級，形同遭到封殺，無法進口先進晶片。名列第二級的國家，可取得的總晶片算力會遭限制。

台灣、日本、南韓、歐洲等獲納第一級，中國和俄國等則歸入第三級。東南亞、中東等屬於第二級，面臨新限制，以避免這些地區的AI晶片流入中俄。

輝達反對這個提案，並發布新聞稿說，拜登政府臨去前對全球大部分地區實施出口管制，政策上轉變太大，不僅無助於降低誤用的風險，反而會威脅到經濟成長與美國領導地位。

香港文匯報引述路透報導，代表亞馬遜、微軟和Meta等科企的美國資訊科技產業理事會（ITI）認為，拜登此舉將限制美國公司向海外銷售電腦系統的能力，並將全球市場拱手讓給競爭對手。ITI行政總裁奧克斯曼在致美國商務部長雷蒙多的信件中，批評拜登政府執意堅持在總統任期的最後數天公布這項規定，「匆忙完成一個重要而複雜的規則，可能會產生嚴重的不利後果。」甲骨文公司執行副總裁格魯克則在公司官網發布長文，稱這將成為「有史以來對美國科技業最具破壞性的打擊之一」。

在美國不斷收緊晶片管制的困境下，中廠想盡辦法繞道，試圖突破美方封鎖，儼然成為「官兵捉強盜」的戲碼。業界人士透露，目前所知中廠有三個發展方向，部分中國IC廠就乖乖調降晶片規格至美國的規定以下，以求順利生產。另一種是前進東南亞與美國等地設立公司，並透過特殊應用IC（ASIC）設計服務業者投片，掩人耳目，試圖規避繞過美國政府的防線。第三條路是改用現場可程式化門陣列（FPGA）晶片。