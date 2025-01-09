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習近平不去川普就職典禮？FT：將派高階特使出席 可能人選曝光

編譯徐榆涵／即時報導
美國候任總統川普（圖左）邀請中國國家主席習近平（圖右）參加他的就職典禮。(美聯社)
美國候任總統川普（圖左）邀請中國國家主席習近平（圖右）參加他的就職典禮。(美聯社)

美國候任總統川普將於20日宣誓就職，已邀請中國國家主席習近平等元首出席，不過專家大多認為習近平不會去。金融時報引述消息報導，中國已通知川普團隊，會派高層官員擔任特使出席，特使還會與川普團隊會談。

報導引述幾名知情者透露，中國已告訴川普的交接團隊，將派特使代表習近平出席他的就職典禮，特使還會與川普團隊進行會談。

有人說，習近平可能派出中國國家副主席韓正當作特使，因為韓正有時確實會代替習近平參加儀式場合，另一個選擇則是外交部長王毅

一名知情人士說，川普的一些顧問希望是派中共中央政治局常委蔡奇，蔡奇是習近平親信，所掌控的權力比韓正、王毅都還要高。

另一名熟悉川普團隊立場的人表示，由於川普是邀請中國「領導人」，如果中國只派副主席、外交部長這種等級的人來，川普會不高興，「中國得派層級夠高的人來，才能讓兩國關係邁出正確的一步」。

一名中國專家也指出，王毅的層級低於韓正和蔡奇，而且是職業外交官，他不會被認為是夠格代表習近平的人物。

對此中國駐美大使館和川普團隊皆未發表評論。但報導指出，中國過去皆派中國駐美大使出席美國總統就職典禮，因此任何一位中國官員遠道而來赴美參加，都將會是史無前例的。

川普 習近平 王毅

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