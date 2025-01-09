解放軍製造第3款六代機？ 美衛星在瀋陽拍到「無尾款」

最近的衛星圖像顯示，在瀋陽廠區內，似乎又出現了另一款6代戰機機身或模型（紅框處）。（取材自X平台）

繼去年底引發關注的兩款疑似六代戰機曝光後，美媒再爆料，稱在中國又發現多種疑似新型「不明戰機」。其中在瀋陽出現一種「無尾戰機」，推測是第三款六代戰機機體或模型，也可能是無人作戰飛機；另此前在成都、武漢 被拍到的不明物體，也被疑為是新型X-44「蝠鱝」概念機或艦載機。雖尚未獲中國官方證實，但已凸顯中國在航空技術領域的研發進展。

來源：YouTube

據觀察者網報導，自去年12月下旬，成都、瀋陽兩款新型戰機原型機試飛影像出現在網上以來，中國研發六代戰機相關消息就引起外國專業軍事媒體持續關注。美國「戰區」（The WarZone）網站近日報導稱，據商業衛星圖片公司「星球實驗室」（Planet Labs）1月1日發布衛星圖像，在中國「主要戰鬥機製造商」瀋陽飛機工廠又發現了一種「無尾戰機」。

中國先前曝光的殲36。（取材自微博）

據報導，該物體長約15米，翼展稍寬，使用修形過、呈菱形安裝的三角翼，機身較寬闊，背部可見安裝兩台發動機結構，發動機噴管後部似乎呈楔形，物體呈「黃色或棕褐色」，接近「中國軍用原型機常見的黃色底漆」。很可能是一款中重量級載人戰術概念戰機或一架無人戰機，也有可能是用來欺騙外國情報機構，用作「戰略忽悠」的「誘餌」。

報導還提到2021年在成都拍攝到的另一個測試機身或模型，與此次發現的物體也有明顯區別；2022年在某空軍基地拍攝到多個「有前鴨翼和細長機頭」物體，似乎是「模型或全尺寸誘餌」。

報導表示，這一新發現的物體讓他們聯想到了洛克希德·馬丁公司於上世紀90年代末提出的X-44「蝠鱝」概念無尾飛機，二者間在某些方面上存在著很多相似處。

據稱是在瀋陽拍攝到的衛星圖像，當中有一個稱棕黃色或黃色的飛機狀物體 「戰區」網站引用「星球實驗室」。（取材自觀察者網）

報導還注意到另一張拍攝於武漢某地航母電磁兼容測試平台的衛星圖像，稱在其模擬甲板上的殲15和殲35模型之外，還發現了「一個看起來像是大型黑色模型的物體」。

報導稱，早在去年12月兩款新型飛機試飛前，在中國的相關企業和軍事設施中就曾出現過「令人好奇的航空、航天相關物體」，這些都反映中國多年來「穩步發展的有人/無人軍用航空器」，以及中國軍隊更廣泛的現代化進程。

另據俄羅斯 衛星通訊社引述南華早報報導，上個月被注意到並被全球媒體稱為「殲36」的神祕中國第六代隱形戰機，或許不是為空戰而生，而是會成為最新空中作戰系統的核心。