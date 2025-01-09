我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞評論／川普指點帝國江山 畫滿盟友獻地的恐懼

熄燈店面數增加 梅西百貨1月底前將關閉65家店

解放軍製造第3款六代機？ 美衛星在瀋陽拍到「無尾款」

中國新聞組／北京9日電
最近的衛星圖像顯示，在瀋陽廠區內，似乎又出現了另一款6代戰機機身或模型（紅框處）。（取材自X平台）
最近的衛星圖像顯示，在瀋陽廠區內，似乎又出現了另一款6代戰機機身或模型（紅框處）。（取材自X平台）

繼去年底引發關注的兩款疑似六代戰機曝光後，美媒再爆料，稱在中國又發現多種疑似新型「不明戰機」。其中在瀋陽出現一種「無尾戰機」，推測是第三款六代戰機機體或模型，也可能是無人作戰飛機；另此前在成都、武漢被拍到的不明物體，也被疑為是新型X-44「蝠鱝」概念機或艦載機。雖尚未獲中國官方證實，但已凸顯中國在航空技術領域的研發進展。

來源：YouTube

據觀察者網報導，自去年12月下旬，成都、瀋陽兩款新型戰機原型機試飛影像出現在網上以來，中國研發六代戰機相關消息就引起外國專業軍事媒體持續關注。美國「戰區」（The WarZone）網站近日報導稱，據商業衛星圖片公司「星球實驗室」（Planet Labs）1月1日發布衛星圖像，在中國「主要戰鬥機製造商」瀋陽飛機工廠又發現了一種「無尾戰機」。

中國先前曝光的殲36。（取材自微博）
中國先前曝光的殲36。（取材自微博）

據報導，該物體長約15米，翼展稍寬，使用修形過、呈菱形安裝的三角翼，機身較寬闊，背部可見安裝兩台發動機結構，發動機噴管後部似乎呈楔形，物體呈「黃色或棕褐色」，接近「中國軍用原型機常見的黃色底漆」。很可能是一款中重量級載人戰術概念戰機或一架無人戰機，也有可能是用來欺騙外國情報機構，用作「戰略忽悠」的「誘餌」。

報導還提到2021年在成都拍攝到的另一個測試機身或模型，與此次發現的物體也有明顯區別；2022年在某空軍基地拍攝到多個「有前鴨翼和細長機頭」物體，似乎是「模型或全尺寸誘餌」。

報導表示，這一新發現的物體讓他們聯想到了洛克希德·馬丁公司於上世紀90年代末提出的X-44「蝠鱝」概念無尾飛機，二者間在某些方面上存在著很多相似處。

據稱是在瀋陽拍攝到的衛星圖像，當中有一個稱棕黃色或黃色的飛機狀物體 「戰區」網站...
據稱是在瀋陽拍攝到的衛星圖像，當中有一個稱棕黃色或黃色的飛機狀物體 「戰區」網站引用「星球實驗室」。（取材自觀察者網）

報導還注意到另一張拍攝於武漢某地航母電磁兼容測試平台的衛星圖像，稱在其模擬甲板上的殲15和殲35模型之外，還發現了「一個看起來像是大型黑色模型的物體」。

報導稱，早在去年12月兩款新型飛機試飛前，在中國的相關企業和軍事設施中就曾出現過「令人好奇的航空、航天相關物體」，這些都反映中國多年來「穩步發展的有人/無人軍用航空器」，以及中國軍隊更廣泛的現代化進程。

另據俄羅斯衛星通訊社引述南華早報報導，上個月被注意到並被全球媒體稱為「殲36」的神祕中國第六代隱形戰機，或許不是為空戰而生，而是會成為最新空中作戰系統的核心。

以紐西蘭軍事評論員陸國飛（音）為代表的一些分析師認為，這款新飛機很有可能是一個更大系統的中心樞紐，可協調無人機、殲20和殲35A戰鬥機、AWACS遠程雷達偵察機和加油機。

X-44「蝠鱝」藝術概念圖。（取材自觀察者網）
X-44「蝠鱝」藝術概念圖。（取材自觀察者網）

武漢 無人機 俄羅斯

上一則

騰訊遊戲發布「寒假限玩令」未成年32天只能玩15小時

下一則

「快救他」西藏小男童強震後被壓廢墟…6隻手指露餡了

延伸閱讀

2025年首射 中國成功發射「實踐25號」衛星

2025年首射 中國成功發射「實踐25號」衛星
解放軍今年首波聯合戰備警巡 24架軍機7艦出海擾台

解放軍今年首波聯合戰備警巡 24架軍機7艦出海擾台
2025年第一個工作日 解放軍宣布：全軍開訓

2025年第一個工作日 解放軍宣布：全軍開訓
美大選後一周…解放軍頻秀新型武器 加劇美中軍備競賽

美大選後一周…解放軍頻秀新型武器 加劇美中軍備競賽

熱門新聞

北京去年底一口氣讓「三機一艦」亮相，包括疑為第六代戰機的兩款新型戰機。(視頻截圖)

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

2025-01-06 01:29
楊亘丟了的行李。(視頻截圖)

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

2025-01-04 08:30
電影「回家的你」海報。(取材自每日經濟新聞)

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

2025-01-02 05:30
中國最近爆發呼吸道感染疫情，許多地方醫院人滿為患。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。(路透)

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

2025-01-04 15:04
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
薄瓜瓜甜曬與愛妻許惠瑜的自拍照。（取材自X平台@BoKuangyi）

薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」

2025-01-05 00:55

超人氣

更多 >
謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍
野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險
今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州

今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州
山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一
今年社安金3項調整 這點對收入增加者不利

今年社安金3項調整 這點對收入增加者不利