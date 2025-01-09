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Nvidia特供中國版新顯卡 AI算力縮水29%

記者陳湘瑾／綜合報導
輝達（Nvidia）7日發布RTX 50系列顯卡，也推出符合美國出口管制規則的中國特供版旗艦顯卡RTX 5090 D，將於1月30日上市。(本報資料照片)
輝達（Nvidia）7日發布RTX 50系列顯卡，也推出符合美國出口管制規則的中國特供版旗艦顯卡RTX 5090 D，將於1月30日上市。(本報資料照片)

輝達（Nvidia）7日發布RTX 50系列顯卡，也推出符合美國出口管制規則的中國特供版旗艦顯卡RTX 5090 D，將於1月30日上市。RTX 5090 D與RTX 5090相比較，在遊戲性能方面並沒有區別，主要在AI方面做了限制，其AI算力削減約29%。

RTX 5090作為系列中的旗艦型號，其在美國的售價為1999美元，而中國特供版的RTX 5090 D官方定價為人民幣1萬6499元起（約2250美元）。

從官網資訊來看，RTX 5090 D依然有2萬1760個CUDA核心，基礎、加速頻率也和RTX 5090一樣，分別為2.01GHz、2.41GHz，顯存也是32GB GDDR7。只是AI性能從3352 TOPS縮減到2375 TOPS，縮水了約29.15%。RTX 5090 D還保留了與RTX 5090一樣的第五代RT光追核心，性能均為318 TLOPS。

芯智訊報導，相比RTX 4090，此前RTX 4090 D的CUDA核心減少12.8%，從1萬6384個減少到1萬4592個，Tensor核心數量從512個減少至456個，RT核心數量從128個減少至114個，總體的核心數量大概減少約11%，RTX 4090D還鎖定了超頻，總功耗也從450W降至425W，遊戲性能損失大約5%。

AI 輝達

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