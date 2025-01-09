中發現超級礦帶 擁全球16.5%鋰礦 躍升世界第二

位於青海的大柴旦鹽湖鋰資源豐富。（中新社資料照片）

中國自然資源部地質調查局8日宣布，在鋰礦找礦方面取得一系列重大突破，使中國鋰礦儲量從全球占比6%升至16.5%，從世界第六躍升至第二，重塑全球鋰資源格局。

根據美國地質調查局發布的「礦產商品概要」報告，2023年，中國以3.3萬噸的鋰產量排名全球第三，僅次於澳洲 和智利，但其目前多數電池鋰依然需要從澳洲進口。鋰儲量方面，中國有300萬噸、澳洲480萬噸、智利930萬噸。

鋰有「白色黃金」之稱，又被譽為未來「金屬之王」，是新能源時代最重要的資源之一，在電動車 、智慧型手機 、儲能設備中都是關鍵元素，也應用於疾病治療、核反應器燃料等產業，與民眾日常生活息息相關。

目前，電池占全球鋰礦消費約87%。

新華社報導，中國新發現的鋰輝石型鋰成礦帶分布自西崑崙山綿延至四川松潘、甘孜，長達2800公里，豐富了中國鋰礦資源種類與分布範圍，形成開發利用新方向，鋰礦儲量可望進一步提升。

在鋰輝石型鋰礦外，鹽湖鋰資源有開發成本低、汙染小等優勢，隨著青藏高原鹽湖鋰資源量大幅提升，中國已成為繼南美洲「鋰三角」（玻利維亞、阿根廷及智利三國）、美國西部之後第三大鹽湖型鋰資源基地。報導稱，中國已突破了鋰雲母含鋰量較高但提取複雜、成本較高問題，提高了利用率、經濟性。