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王毅抵剛果會見該國總統 細數中非論壇25年成績

中國新聞組／北京9日電
剛果（布）總統薩蘇7日在布拉柴維爾會見中國外交部長王毅。（新華社）
剛果（布）總統薩蘇7日在布拉柴維爾會見中國外交部長王毅。（新華社）

中國外交部長王毅7日抵達剛果會見剛果(布)總統薩蘇時表示，要擦亮中非合作論壇金字招牌，引領國際對非合作。

新華社報導，王毅表示，中非合作論壇為促進非洲發展、改善非洲民生發揮了重要作用，已經成為中非團結合作的標識，南南合作的旗幟，也是引領國際對非合作的樣板。論壇成立25年來，中方幫助非洲建設了10萬公里公路、1萬多公里鐵路、近千座橋梁、近百個港口。僅過去三年就為非洲創造了超過100萬個就業崗位。在非洲實施的糧食、供水、教育等民生項目，更惠及非洲各國人民。此訪就是為了同剛方就推動論壇合作提質升級凝聚共識。

王毅表示，經過充分協商，對落實北京峰會成果有三點基本考慮：

第一，沿著習近平主席提出的「六個現代化」大方向，加強發展戰略對接和治國理政經驗交流，形成更多思想共鳴、理念認同，為中非關係發展開闢更廣前景、注入不竭動力。

第二，不斷豐富「中非友好合作精神」，走出國與國交往的正道，樹立國際對非合作的標桿，確保中非始終走在構建新型國際關係、構建人類命運共同體的時代前列。

第三，聚焦落實中非現代化十大夥伴行動，明確優先方向和重點項目，落實好100%稅目產品零關稅，打造好陸海統籌的中非互聯互通網絡，推進好1000個小而美惠民生項目，完善好中非投資貿易合作機制，為非洲現代化提供更加廣闊的市場、更加實用的技術、更加穩定的投資。

王毅表示，中方願同非洲國家進一步擦亮中非合作論壇這塊金字招牌，為推動構建人類命運共同體作出中非貢獻。

王毅 投資 就業

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