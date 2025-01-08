規模6.8 西藏百年強震已逾126死188傷 逾3600屋倒塌

西藏日喀則市定日縣發生強震，救援人員在現場搜救。(新華社)

西藏日喀則市定日縣7日上午9時發生芮氏規模6.8強震，創下當地百年紀錄，由於震源深度僅10公里，當地震 感強烈。官方截至7日晚統計至少已有126人遇難、188人受傷，3609戶房屋倒塌。鄰國尼泊爾也有震感，民眾紛紛逃到街頭避難。

震央日喀則 班禪喇嘛住所

這起地震震央在定日縣措果鄉附近，方圓20公里內有6900名居民，震源5公里內平均海拔高達4259公尺。這次地震起因為印度 洋板塊向北擠壓所致。地震機構資料顯示，定日縣自1900年來從未出現過如此強震，方圓300公里內也只有2015年的尼泊爾大地震更劇烈。

日喀則接近尼泊爾邊界，距離震央最近的城市是西藏第二大城市，人口64萬人；有數百年歷史的扎什倫布寺的位於此地，也是藏傳佛教班禪喇嘛的傳統住所。目前未傳出寺院遭到破壞的災懂。

西藏日喀則市定日縣發生強震，救援人員在現場救出災民。(新華社)

當地最低溫 -18℃ 救災更難

受強震影響，當地道路、電力、鐵路系統皆受到衝擊，拉日鐵路一度停運，附近多條公路則已禁止非關救援的社會車輛進入。更糟的是，由於日喀則市近日最低氣溫只有攝氏零下14至18度，最高也只有攝氏0到7度，嚴寒氣候對救援和災民安置都是極大挑戰。

綜合中國媒體報導，日喀則桑珠孜區的劉先生說，他被震醒後，趕緊往外面跑，當時不少人都跑到街上避難。極目新聞引述一名定日縣居民表示，他被轟隆隆的聲音震醒，不敢進到房內。還有居民表示「好在第一時間跑出到室外」。

巴松村珠峰牛頭賓館老闆次仁格回憶，地震時整個賓館都在晃動，其中放置飲料的櫃子都因劇烈晃動倒下。當他跑到賓館外的空地時，周邊已聚滿村民。村裡沒有人員傷亡和房屋倒塌，但地震後村裡停電了。曲宗村民頓當表示，村子裡有一部分年代久遠的土坯房，難以承受地震帶來的衝擊而倒塌，約一個小時後，餘震還在持續。

西藏日喀則定日縣7日發生強震，救難人員抓緊黃金時間搶救。(路透)

中國官方救援 出動1.2萬人

對於在西藏旅遊的遊客，珠峰大本營景區工作人員表示，當時大本營震感強烈，整個地面都在搖晃，遊客都緊急躲避進環保車內。

強震發生後，中國官方動員救災。中國國家主席習近平指示要全力展開人員搜救，全力救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡。中國副總理張國清率隊趕赴災區。官方截至7日止共調集各級應急救援、消防救援、森林消防、公安員警、部隊官兵及社會應急救援力量1萬2000餘人，全力開展人員搜救工作，搜救出被困群眾407人，設立14個轉移安置點，轉移安置受災群眾3萬餘人。

專家表示，從構造上來看，此次地震發生在喜馬拉雅構造帶，有感餘震還會發生。