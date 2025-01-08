西藏強震災民缺帳篷 夜間禦寒成燃眉之急

7日救援人員在定日縣扎村轉移傷員。(新華社)

中國西藏日喀則市定日縣昨(7)天早上發生芮氏規模6.8強震，多人遇難、受傷。綜合多家中國媒體報導，當地海拔超過4000公尺，救援難度大，加上夜晚溫度低至零下十幾度，災民目前最缺帳篷，夜間禦寒是燃眉之急。

西藏日喀則市定日縣昨天上午9時5分發生規模6.8強震，震源深度10公里，已造成至少126人死亡，188人受傷，28名重症人員轉移到市人民醫院救治；房屋倒塌3609戶。西藏自治區應急指揮部已將地震 應急響應級別升級為一級地震應急響應。

綜合中國財新網、新京報、澎湃新聞等媒體報導，定日縣是西藏自治區西南邊陲一個縣城，地處喜馬拉雅山 脈中段北麓珠峰腳下，也是珠峰大本營所在地，震央定日縣措果鄉5公里範圍內平均海拔約為4259公尺。當天定日縣最低氣溫為零下18度，風力超過4級。

由於海拔超過4000公尺，以及低氧、高寒與大風的因素，中國地質大學（武漢）教授王墩表示，高海拔地區的救援難度非常大。

他說，定日縣平均海拔4500米，氧氣稀薄，救援人員需要適應高原反應。此外，震中處於偏遠地區，地震或造成一些交通設施的破壞，增加重型機械進入以及人員撤離的難度。

「當前冬季低溫 寒冷，可能會進一步威脅被埋人員的生命安全」，王墩說明，在物資保障方面，需要更多的關注。

中國財新網今天早上刊登一則「西藏定日縣地震死亡人數升至126人，夜間禦寒是燃眉之急」報導，說明當地搶災安置工作的一項難題，即受災民眾的禦寒狀況。

報導說明，這次震中位於定日縣措果鄉，震央20公里範圍內人口數約6900人，震央20公里範圍內有3個鄉（鎮、街道）駐地、27個村。遇難人員涉及定日縣長所鄉、曲洛鄉、措果鄉等三個鄉。

報導指出，出現較大規模傷亡的主要原因，仍是與房屋倒塌嚴重相關。措果鄉一名政府工作人員表示，房屋倒塌情況嚴重，都是土牆，為一樓到兩樓的房屋結構，有倒塌，不然就是有裂縫。

報導指出，與定日縣相鄰的拉孜縣也在同天遭遇規模3以上的地震，出現房屋倒塌的情形。定日縣、拉孜縣的多位居民表示，目前當地最緊缺的是帳篷，夜晚溫度低至零下十幾度，沒有帳篷難以在戶外留存，尤其是老人、小孩群體。