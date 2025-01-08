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西藏強震災民缺帳篷 夜間禦寒成燃眉之急

中央社台北8日電
7日救援人員在定日縣扎村轉移傷員。(新華社)
7日救援人員在定日縣扎村轉移傷員。(新華社)

中國西藏日喀則市定日縣昨(7)天早上發生芮氏規模6.8強震，多人遇難、受傷。綜合多家中國媒體報導，當地海拔超過4000公尺，救援難度大，加上夜晚溫度低至零下十幾度，災民目前最缺帳篷，夜間禦寒是燃眉之急。

西藏日喀則市定日縣昨天上午9時5分發生規模6.8強震，震源深度10公里，已造成至少126人死亡，188人受傷，28名重症人員轉移到市人民醫院救治；房屋倒塌3609戶。西藏自治區應急指揮部已將地震應急響應級別升級為一級地震應急響應。

綜合中國財新網、新京報、澎湃新聞等媒體報導，定日縣是西藏自治區西南邊陲一個縣城，地處喜馬拉雅山脈中段北麓珠峰腳下，也是珠峰大本營所在地，震央定日縣措果鄉5公里範圍內平均海拔約為4259公尺。當天定日縣最低氣溫為零下18度，風力超過4級。

由於海拔超過4000公尺，以及低氧、高寒與大風的因素，中國地質大學（武漢）教授王墩表示，高海拔地區的救援難度非常大。

他說，定日縣平均海拔4500米，氧氣稀薄，救援人員需要適應高原反應。此外，震中處於偏遠地區，地震或造成一些交通設施的破壞，增加重型機械進入以及人員撤離的難度。

「當前冬季低溫寒冷，可能會進一步威脅被埋人員的生命安全」，王墩說明，在物資保障方面，需要更多的關注。

中國財新網今天早上刊登一則「西藏定日縣地震死亡人數升至126人，夜間禦寒是燃眉之急」報導，說明當地搶災安置工作的一項難題，即受災民眾的禦寒狀況。

報導說明，這次震中位於定日縣措果鄉，震央20公里範圍內人口數約6900人，震央20公里範圍內有3個鄉（鎮、街道）駐地、27個村。遇難人員涉及定日縣長所鄉、曲洛鄉、措果鄉等三個鄉。

報導指出，出現較大規模傷亡的主要原因，仍是與房屋倒塌嚴重相關。措果鄉一名政府工作人員表示，房屋倒塌情況嚴重，都是土牆，為一樓到兩樓的房屋結構，有倒塌，不然就是有裂縫。

報導指出，與定日縣相鄰的拉孜縣也在同天遭遇規模3以上的地震，出現房屋倒塌的情形。定日縣、拉孜縣的多位居民表示，目前當地最緊缺的是帳篷，夜晚溫度低至零下十幾度，沒有帳篷難以在戶外留存，尤其是老人、小孩群體。

天氣預報顯示，7日至9日的未來3天，定日縣以晴天為主，但最低氣溫為零下18度至14度，未來定日縣風力大，夜間氣溫較低。

7日在拉孜縣曲下鎮土林村，受災群眾搬入應急帳篷。(新華社)
7日在拉孜縣曲下鎮土林村，受災群眾搬入應急帳篷。(新華社)

地震 喜馬拉雅山 低溫

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