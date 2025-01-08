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王毅訪非洲 分析：北京搶進 鞏固中美新戰場的關鍵礦物

中國新聞組／北京8日電
中國外長王毅(左)訪非洲納米比亞，6日與該國候任總統南丁戴特瓦會面。(取材自中國外交部網站)
中國外長王毅(左)訪非洲納米比亞，6日與該國候任總統南丁戴特瓦會面。(取材自中國外交部網站)

中國外交部長長王毅訪問非洲4國首站抵達納米比亞首都溫荷克，6日與該國總統姆彭巴（Nangolo Mbumba）會面。王毅稱中國外長每年首次出訪必經非洲是堅持35年的傳統，中國與非洲53個友邦關係全部提升至戰略關係層面。但分析人士認為，關鍵礦物、西方影響力的減弱是中國外長非洲之行的重點，礦物也成為中國反擊美國高關稅戰的重要選項。

王毅5至11日陸續訪問納米比亞、剛果、查德、奈及利亞4國，這次也是中國外長連續35年在每年年初訪問非洲。

王毅與姆彭巴會面時稱，中國願與納米比亞拓展深化各領域合作，實現共同發展。姆彭巴回應，納米比亞支持中國國家主席習近平提出的「三大全球倡議」，期待在國際地區事務與中國互相配合，維護共同利益。

另外，王毅也與納米比亞候任總統南丁戴特瓦（Netumbo Nandi-Ndaitwah）會面。他也祝賀戴特瓦當選納米比亞首位女總統。王毅稱，中方願為納米比亞經濟發展提供能力所及支持，攜手推進各自現代化進程。

美國之音報導，分析人士認為，關鍵的礦產和石油、對大西洋沿岸的重新關注以及西方在薩赫勒地區影響力的喪失，是中國外交部長王毅本星期非洲之行選擇訪問四國的部分原因。

華盛頓特區非洲戰略研究中心研究員南圖利亞指出，納米比亞是中國在非洲大西洋沿岸的主要海上合作夥伴，中國港口建設的最大集中地就在這裡。中國在此投資納米比亞的鈾礦。

中國全球南方項目編輯科范斯塔登認為，中國石油進口多元化可能是王毅訪問剛果共和國以及另外兩個產油國查德和奈及利亞的部分原因。去年中國石油天然氣海外公司的剛果子公司Cogo宣布在那裡的兩個油田投資1.5億美元。

●●華盛頓特區非洲戰略研究中心研究員南圖利亞說，查德及其鄰國在中國確保高科技和清潔能源領域關鍵礦產的全球供應鏈中發揮關鍵作用，包括中國目前占主導地位的電動汽車產業。查德也是第五個要求法國軍隊撤出的前非洲法國殖民地，「中國一直對加強與這些國家的戰略安全合作表現出極大興趣」。

中經院區域發展研究中心主任劉大年指出，川普上任後可能對由中國進口產品徵收60%額外關稅，中國必然會利用其他工具回敬美國，關鍵礦物絕對是重要選項。為了擴大優勢，中國也積極與一些擁有天然礦物資源的開發中國家合作，部分國家多數過去與美國並不友好。中國藉由合作不但鞏固關鍵礦物的競爭力，也有利於結合反美勢力，更讓美國等西方國家感到不安。

王毅 石油 投資

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