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駐法大使圓融穩重的鄧勵履新 中暫別戰狼外交？

中國新聞組／北京8日電
中國新任駐法大使鄧勵(左三)與妻子張華6日抵達巴黎。(取材自中國駐法使館網站)
中國新任駐法大使鄧勵(左三)與妻子張華6日抵達巴黎。(取材自中國駐法使館網站)

中國新任駐法國大使鄧勵6日抵法履新，接替卸任的盧沙野；盧沙野駐法期間多次與西方輿論針鋒相對，被形容是「戰狼外交的傑出實踐者」，接任的鄧勵被指處事比較圓融，各界分析指出，中國目前內外交困，相信會改變持續多年的強硬外交政策，暫別「戰狼外交」。 

據中國駐法國大使館網站消息，6日新任駐法國兼駐摩納哥特命全權大使鄧勵和夫人張華抵達巴黎，法國外交部禮賓司官員和中國駐法國使館主要外交官到機場迎接。

鄧勵於1965年出生，南京大學國際關係學院院長朱鋒分析，中國派副部級的鄧勵駐法，體現重視對法關係，「一定要派遣重量級的外交官，來進一步提升中國外交的工作能力」。

據悉，盧沙野駐法期間發表過不少強硬、爭議性言論，一度被歐洲多國議員聯署要求列為「不受歡迎人物」，路透還形容是「戰狼外交的傑出實踐者」，外界關切鄧勵是否會延續前任盧沙野的外交作風； 自由亞洲電台報導，澳洲價值聯盟成員、中國駐雪梨總領館前政治領事陳用林表示，中國目前內外交困，因此「戰狼外交」勢必收縮，鄧勵處事可能比較圓融，是適當調整對歐外交戰略的合適人選。

陳用林說：「國內經濟無法扭轉的話，它在外交上相對來說更加收斂一點。法國作為歐洲主要國家，中共方面應該是想辦法維持跟法國目前這個勢頭，會做些局部的妥協。鄧勵是一級級爬上來的，相對來說這個人總體上做事應該是比較穩重的。」

法國獨立電影導演、時評人王龍蒙表示，在中美交惡時，中國冀望與歐洲搞好關係，肯定會摒棄戰狼外交模式，但法國應該同歐盟整體對華愈加強硬的立場一致。王龍蒙說：「預計新的中國駐法大使鄧勵可能不會像盧沙野一樣張牙舞爪，這是基於現實條件的判斷。」

另據本報系聯合報報導，台灣中央研究院政治學研究所副研究員張廖年仲指出，中國在2024年告別「戰狼外交」，重新擁抱「熊貓外交」，並採取爭取歐洲國家、團結南方國家以及對美兩手策略的方針。

張廖年仲指出，習近平2023年12月參與駐外使節工作會議，首度對駐外人員提及「統一戰線」，似乎暗示北京自2020年新冠疫情以來的「戰狼外交」要告一段落，包括作為指標性戰狼外交官的外交部前發言人趙立堅2023年初就轉任其他職務。

中國「戰狼外交官」代表人物，除盧沙野外，還包括中國駐瑞典前大使桂從友、中國駐英國前大使劉曉明、中國駐德國前大使吳懇、中國駐澳洲布里斯班總領事徐傑、中國駐南非大使林松添等。

盧沙野 澳洲 瑞典

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