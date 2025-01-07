中外交部首位80後發言人郭嘉昆亮相

中國外交部新任發言人郭嘉昆正式亮相，他也是該部首位「八○後」發言人。(取材自中國外交部官網)

中國外交部新任發言人郭嘉昆昨天主持例行記者會，成為外交部第35任發言人。郭嘉昆也是外交部首位「80後」（1980年後出生者）發言人。

中國外交部發言人制度於1983年正式建立。外交部是中國最早建立發言人制度的政府部門。目前，外交部共有4位發言人，分別是華春瑩 （副部長兼新聞司長）、毛寧、林劍、郭嘉昆。

外交部昨例行記者會上，郭嘉昆由林劍介紹亮相，正式主持記者會。林劍指出，郭嘉昆副司長（新聞司）在外交部工作近23年，有豐富外交經驗和良好溝通能力，希望大家像支持歷任發言人一樣，支持郭嘉昆的工作。

郭嘉昆表示，將竭盡所能及時準確闡述中國外交政策，講好中國式現代化的精彩故事，幫助各位用手中的筆、鏡頭和麥克風，向世界展示一個真實立體全面的中國。

公開資料顯示，郭嘉昆1980年8月生，蒙古族人，曾任中駐聯合國 代表團三秘，外交部非洲司副處長，外交部政策規畫司處長。

6日的外交部例行記者會是郭嘉昆作為發言人的首秀。他共回答了中外記者8個問題，內容涉及中非關係、朝鮮半島問題、保護主義和所謂網絡攻擊問題等。郭嘉昆的答問有理有節，頗有風度。