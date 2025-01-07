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「成渝」攜手5年 雙城經濟圈成績顯著

中國新聞組／綜合報導

打造具有中國全國影響力的科技創新中心，是成渝地區雙城經濟圈建設的主要定位之一。今年是成渝「攜手」五周年。五年來，兩地經濟發展協同共進，科技創新加速提升，交通設施互聯互通，公共服務共建共享，成為中國經濟重要的增長極之一。

中新社報導，「經過五年建設，軌道上的雙城經濟圈初步形成，低空經濟等新興領域也取得了突破」。西南財經大學教授，西財智庫主任、首席經濟學家湯繼強表示，在經濟中心和科技中心建設上，成渝地區雙城經濟圈取得了顯著成績，其影響力已超出川渝，對中國中西部地區亦有巨大賦能作用。

五年來，成渝兩地共同打造具有全國影響力先進製造業集群，現已形成電子信息、裝備製造、先進材料、特色消費四大產業集群。以汽車產業為例，目前川渝兩地集聚了600餘家智能網聯新能源汽車零部件企業和近300家汽車相關軟件企業，四川時代、弗迪電池、德賽西威、華陽通用等龍頭企業相繼落戶川渝地區。

長安汽車董事長朱華榮曾在媒體受訪時表示，一輛在重慶製造的長安汽車，離不開產自四川的鋰電池和零部件。目前，長安汽車約三分之一的供應商來自四川，每年合作訂單超過200億元人民幣。在軟件技術方面，長安汽車與多家四川企業開展深度合作。

五年來，成渝兩地攜手打造中國內陸開放新高地。2021年，成都與重慶率先創新中歐班列跨省域共商共建共享合作機制，聯合打造「中歐班列（成渝）」品牌。據統計，中歐班列（成渝）累計開行超過3.6萬列，線路增至50餘條，覆蓋歐亞120余個城市節點，成為中國開行量最多、運輸貨值最高、區域合作最廣泛、運輸最穩定的中歐班列。

「借由中歐班列，成渝地區生產的汽車及零配件、電子產品、機械設備等高附加值產品持續走向海外」。成都國際鐵路港投資發展有限公司市場部部長寧巍表示，中歐班列（成渝）服務於四川和重慶兩地產業發展，尤其對生產型企業起到引領作用。

今年，成渝兩地會繼續加強中歐班列合作，還將圍繞西部陸海新通道、中老泰鐵路等進行深度合作，拓寬多式聯運海鐵體系。湯繼強建議，未來成渝兩地要繼續加強在基礎設施建設、科技創新和產業發展等領域的合作，鞏固完善產業鏈、價值鏈、創新鏈、供應鏈，助力中國邁向工業強國。

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