我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兄弟情決裂了？傳川普開始不爽馬斯克嫌他「太黏人」

西藏地震已知53人遇難 民眾：震到不敢進房

美再鍘中企 騰訊、寧德時代被列入「中國軍事公司」

中國新聞組／北京7日電
美國國防部6日公布最新「中國軍方公司名單」，電池大廠寧德時代被列入。（路透）
美國國防部6日公布最新「中國軍方公司名單」，電池大廠寧德時代被列入。（路透）

美國國防部6日公布最新1260H清單（CMC清單），中國科技巨頭騰訊控股、電池製造商寧德時代等134家企業入列「中國軍事公司」。騰訊被列入名單後股價一度重挫逾7%，公司發布聲明稱被列入名單「顯然是個錯誤」。另外，美國商務部宣布對11家中國公司和科研機構實施出口管制，指這些實體尋求獲得美國的受管制物項，來支持中國解放軍的現代化，包括導彈和超音速武器項目。

第一財經報導，騰訊澄清並非軍工企業或軍工供應商，並稱該清單對其業務沒有影響。儘管如此，仍將同美國相關部門共同解決誤會。財聯社報導，寧德時代也回應了「這是一個錯誤，公司並未參與任何軍事相關活動。」

美國國防部6日表示，新增多間中國科技巨頭至與中國軍方合作的名單中，其中新增微信母公司騰訊、寧德時代、晶片製造商長鑫儲存科技（CXMT）、移遠通信（Quectel Wireless），以及美國無人機製造商Autel Robotics。美國國防部表示，這些企業被認定為直接或間接支持中國軍事現代化進程，構成潛在的國家安全威脅。

美國國防部根據「2021財年國防授權法」第1260H章節的法定要求，公布更新版的在美國直接或間接運營的「中國軍事公司」（Chinese Military Companies, CMC），簡稱「1260H清單」

而騰訊美國存託憑證6日一度重挫7.3%，至49.31美元，創近三月來最大盤中跌幅。據了解，進入中國軍方名單上的公司恐面臨從美國交易所退市和從全球基準指數中剔除的風險。

據路透報導，上海移遠通信技術股份發言人表示，「五角大廈這個指定顯然是錯誤的」。他稱，「該集團不與任何國家的軍方合作，並將要求五角大廈重新考慮其指定」。

另外，美國宣布對11家中國公司和科研機構實施出口管制，商務部指出，這些機構和企業試圖獲取美國原產物項，其中7家企業與高超音速技術的開發直接相關，被認為對中國的軍民融合戰略提供了支持。

長期關注美中貿易磨擦的商人張勝其表示，美國再一次對中企做出制裁，反映了兩國在高科技領域的交鋒正在加劇，「這不僅僅是對中國的軍民融合的發展戰略，更是對中國在高超音速武器技術等關鍵領域的發展產生一定的阻力。」他認為，「美國非常精準地限制了中國科技前沿企業的研發和對美國的技術滲透、技術購買，避免美國技術被中國獲取。」

美國國防部6日公布最新「中國軍方公司名單」，中國科技巨頭騰訊被列入。（路透）
美國國防部6日公布最新「中國軍方公司名單」，中國科技巨頭騰訊被列入。（路透）

國防部 五角大廈 商務部

上一則

「玫瑰」男星疑被騙拍戲 泰緬邊境失聯 泰媒：安全已找到

下一則

開局不順救股市 中禁止大型基金拋售股票、要「買多於賣」

延伸閱讀

杜魯多請辭 川普酸：加國人想當美第51州讓他決定下台

杜魯多請辭 川普酸：加國人想當美第51州讓他決定下台
收購案遭拜登擋下 日本製鐵、美國鋼鐵提告政治干預

收購案遭拜登擋下 日本製鐵、美國鋼鐵提告政治干預
遭美國防部列黑名單 中國騰訊、寧德時代股價慘摔喊「名單有誤」

遭美國防部列黑名單 中國騰訊、寧德時代股價慘摔喊「名單有誤」
川普新政恐妨礙Fed降息 美30年債殖利率漲至1年高點

川普新政恐妨礙Fed降息 美30年債殖利率漲至1年高點

熱門新聞

北京去年底一口氣讓「三機一艦」亮相，包括疑為第六代戰機的兩款新型戰機。(視頻截圖)

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

2025-01-06 01:29
老外分享最愛的水果是枇杷。圖為雲南省永善縣玉筍村村民用剛採摘的枇杷招待遊客。(新華社)

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

2024-12-29 19:55
電影「回家的你」海報。(取材自每日經濟新聞)

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

2025-01-02 05:30
楊亘丟了的行李。(視頻截圖)

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

2025-01-04 08:30
中國最近爆發呼吸道感染疫情，許多地方醫院人滿為患。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。(路透)

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

2025-01-04 15:04
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19

超人氣

更多 >
好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」

好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」
富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了

富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了
杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼
4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域

4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域
WSJ：52歲男子花20年達標信用評分850滿分

WSJ：52歲男子花20年達標信用評分850滿分