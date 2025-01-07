美再鍘中企 騰訊、寧德時代被列入「中國軍事公司」

美國國防部6日公布最新「中國軍方公司名單」，電池大廠寧德時代被列入。（路透）

美國國防部 6日公布最新1260H清單（CMC清單），中國科技巨頭騰訊控股、電池製造商寧德時代等134家企業入列「中國軍事公司」。騰訊被列入名單後股價一度重挫逾7%，公司發布聲明稱被列入名單「顯然是個錯誤」。另外，美國商務部 宣布對11家中國公司和科研機構實施出口管制，指這些實體尋求獲得美國的受管制物項，來支持中國解放軍的現代化，包括導彈和超音速武器項目。

第一財經報導，騰訊澄清並非軍工企業或軍工供應商，並稱該清單對其業務沒有影響。儘管如此，仍將同美國相關部門共同解決誤會。財聯社報導，寧德時代也回應了「這是一個錯誤，公司並未參與任何軍事相關活動。」

美國國防部6日表示，新增多間中國科技巨頭至與中國軍方合作的名單中，其中新增微信母公司騰訊、寧德時代、晶片製造商長鑫儲存科技（CXMT）、移遠通信（Quectel Wireless），以及美國無人機製造商Autel Robotics。美國國防部表示，這些企業被認定為直接或間接支持中國軍事現代化進程，構成潛在的國家安全威脅。

美國國防部根據「2021財年國防授權法」第1260H章節的法定要求，公布更新版的在美國直接或間接運營的「中國軍事公司」（Chinese Military Companies, CMC），簡稱「1260H清單」

而騰訊美國存託憑證6日一度重挫7.3%，至49.31美元，創近三月來最大盤中跌幅。據了解，進入中國軍方名單上的公司恐面臨從美國交易所退市和從全球基準指數中剔除的風險。

據路透報導，上海移遠通信技術股份發言人表示，「五角大廈 這個指定顯然是錯誤的」。他稱，「該集團不與任何國家的軍方合作，並將要求五角大廈重新考慮其指定」。

另外，美國宣布對11家中國公司和科研機構實施出口管制，商務部指出，這些機構和企業試圖獲取美國原產物項，其中7家企業與高超音速技術的開發直接相關，被認為對中國的軍民融合戰略提供了支持。