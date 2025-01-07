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遭美國防部列黑名單 中國騰訊、寧德時代股價慘摔喊「名單有誤」

編譯徐榆涵／即時報導
美國國防部6日表示，已將包括遊戲和社群媒體領導者騰訊控股和電池製造商寧德時代等中國科技巨頭，列入與中國軍方有關的企業名單中。(路透)
美國國防部6日表示，已將包括遊戲和社群媒體領導者騰訊控股和電池製造商寧德時代等中國科技巨頭，列入與中國軍方有關的企業名單中。(路透)

美國國防部6日表示，已將包括遊戲和社群媒體領導者騰訊控股（Tencent Holdings）和電池製造商寧德時代（CATL）等中國科技巨頭，列入與中國軍方有關的企業名單中。

路透報導，根據6日公布的文件，這份清單還包含晶片製造商長鑫存儲技術有限公、移遠通信無人機製造商道通智能。

根據公布在「聯邦公報」（Federal Register）的公告，這項每年更新的中國軍事企業清單指名134間公司。此清單根據美國法律正式規定為「1260H章節清單」。

同時是中國即時通訊應用程式「微信」母公司的騰訊，股價7日早盤重挫逾7%，其股票在美國的場外交易（OTC）價格下跌了8%。騰訊在一份聲明中表示，被納入該清單「顯然是一個錯誤」，稱「我們不是軍事企業或供應商。與制裁或出口管控不同，此次被列入清單對我們的業務沒有影響。」

寧德時代大跌逾5％，也稱被納入清單是個錯誤，並表示該公司「沒有從事任何軍方相關的活動」。

移遠通信發言人表示，該公司「沒有在任何國家與軍方合作，並將要求五角大廈重新考慮其指定，這顯然是個錯誤。」移遠通信股價也下跌近7%。

其他企業和中國駐華盛頓大使館，並未回覆置評請求或立即發表評論。

美中關係緊張之際，更新的清單是華府近年來採取的眾多行動之一，以強調並限制其認為構成安全風險的中國企業。

美國智庫「保衛民主基金會」的中國專家辛格頓（Craig Singleton）表示，新增內容表明，美國企業與越來越多中國企業做生意是「魯莽的」。

他表示，「美國不再僅僅保護少數科技。敏感科技的花園正在成長，而保護它們的柵欄正在加固。今天的清單表明這些企業不只是商業公司。它們是中國軍方現代化的關鍵推動者，直接推動北京的戰略野心。」

微信 五角大廈 無人機

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