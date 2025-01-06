接替「戰狼」盧沙野 中新任駐法大使鄧勵抵法履新

中國新任駐法大使鄧勵（左三）與妻子張華6日抵達巴黎。（取自中國駐法使館網站）

中國新任駐法國大使鄧勵6日抵法履新，接替已卸任的盧沙野 。據中國駐法國大使館 網站消息，6日新任駐法蘭西共和國兼駐摩納哥公國特命全權大使鄧勵和夫人張華抵達法國巴黎。抵達時，法國外交部禮賓司官員和中國駐法國使館主要外交官到機場迎接。

公開資料顯示，鄧勵於1965年出生，精通法語的他曾任中國外交部歐洲司副司長、中國駐法蘭西共和國大使館公使、中國外交部西亞北非司司長、中國駐土耳其共和國特命全權大使等職。2020年8月，他任中國外交部部長助理，2021年10月任中國外交部黨委委員、副部長。

事實上，2023年鄧勵接任的人事案在已有傳聞，南京大學國際關係學院院長朱鋒2023年6月曾在新加坡《聯合早報》分析，時任中國外長秦剛上任後，中國外交系統已更重視外交官的專業化職業化程度，尤其是對重點國家駐外使節的選派。鄧勵不僅是很資深的外交官，還有長期對法的外交工作經驗，法語能力也非常強。朱鋒稱，中國派副部級的鄧勵駐法，僅體現重視對法關係，「一定要派遣重量級的外交官，來進一步提升中國外交的工作能力。」

至於前任的中國駐法大使盧沙野，在2024年12月表示即將結束任期、奉調回國。他於2019年出任該職，駐法期間多次與西方輿論針鋒相對，發表過不少強硬、爭議性言論，曾被路透形容是「戰狼外交的傑出實踐者」。

盧沙野也曾針對台灣議題發言，聲稱「中國的內戰還沒有結束，目前在台灣的政權是中國版圖中的叛亂政權，中國政府隨時有權驅逐這個政權」，該言論引起爭議。