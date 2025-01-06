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菲稱中國「怪物」海警船出沒 專家：要習慣中方執法強度提升

記者黃雅慧／即時報導
菲律賓官方表示，有「怪物」之稱的大噸位中國5901號海警船近期出沒在菲律賓經濟海域。(圖取自菲律賓海巡署（PCG）臉書)
菲律賓官方表示，有「怪物」之稱的大噸位中國5901號海警船近期出沒在菲律賓經濟海域。(圖取自菲律賓海巡署（PCG）臉書)

菲律賓官方表示，有「怪物」之稱的大噸位中國5901號海警船近期出沒在菲律賓經濟海域，《環球時報》引述中國南海研究院區域國別研究所所長丁鐸說法稱，菲方此舉是炒作，並表示黃岩島的領海基線公布之後，中方對黃岩島的管控必然要收緊，菲方需要習慣中方維權執法行動強度的提升和變化。

丁鐸指出，菲方在持續推動其所謂的「透明度倡議」，不僅不斷製造事端「擺拍碰瓷」，還想方設法對中國海上執法力量的維權執法行動進行抹黑。

丁鐸稱，在黃岩島的領海基線公布後，黃岩島附近中國管轄的海域範圍已比較明確，這片海域絕非像菲律賓所言位於其「專屬經濟區」內。

丁鐸說，中國海警在黃岩島附近海域的維權執法活動無可厚非，中國海警在該海域開展的例行性監控和警戒，也絕非菲方所言的威脅、脅迫、恐嚇菲漁民，「菲方如果不是意圖侵權挑釁，就不必有做賊心虛的心理。」

菲律賓GMA新聞網等媒體以「怪物」來形容5901船。GMA稱，該船排水量達到1.2萬噸，被認為是當今世界最大的海警艦船之一，其排水量是菲律賓海岸警衛隊目前最大艦船的近5倍。

菲律賓國家安全委員會（NSC）發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）表示，雖然中國5901號海警船持續移動，也未阻擋菲船或做出其他危險行為，但中國在菲律賓專屬經濟海域行使管轄權，即違反國際法。一旦中國5901號海警船做出挑釁行為，菲律賓政府將採取「適當行動」回應。

中國官方於去年11月10日公布黃岩島的「領海基線」，並稱是加強海洋管理的舉措。而在去年11月8日菲律賓政府頒布「菲律賓海域法」，將黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域納入菲方海洋區域。雙方在南海問題矛盾持續進行。

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