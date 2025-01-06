北非這一強國又向中製武器下大單 「中國標準」再輸出

阿爾及利亞採購的F-15A首艦，官方對新一代的「中國製造」非常滿意。(取材自網易號「亞太科技談」)

塞爾維亞部署中製FK-3防空飛彈武器系統，引發歐美警惕。其實不只塞爾維亞追捧中製武器，北非阿爾及利亞買了中國護衛艦後非常滿意，又下大單，簽訂6艘F-15A輕型護衛艦合同，並且可能在其境內建造，凸顯出軍工領域的「中國標準」再一次走出國門。中國官媒則試圖淡化威脅，強調中方對外軍貿以防禦性為主，不會改變地區穩定。

環球網報導，阿爾及利亞作為北非強國，也是中國裝備的忠實用戶，無論是空中的彩虹無人機 、地面的PLZ45型155毫米自行榴彈砲，還是海上的C-28A型飛彈護衛艦，都是該國的主力型號，甚至還有傳聞由於俄烏衝突導致俄方難以如期交付蘇-35戰鬥機，阿爾及利亞空軍考慮引進「梟龍」或殲10CE戰鬥機。

只是沒想到的是，阿爾及利亞引進中國戰鬥機的傳聞還沒有下文，該國倒是向中國提交了一份軍艦大單─多達6艘F-15A輕型護衛艦。

美國「防務部落格」網站近日稱，阿爾及利亞將在獲得中國的許可下，在當地生產F-15A輕型飛彈護衛艦。此前該國已從中國引進了3000噸級C-28A型飛彈護衛艦和1800噸級F-15A輕型護衛艦，但對於有意全面更新主力艦艇的阿爾及利亞海軍而言，從世界頭號海軍裝備製造強國引進先進的造艦技術，是更有吸引力的選項。

公開資料顯示，阿爾及利亞海軍早先的主力艦艇大都以過時的小型艦艇為主。進入21世紀後，阿爾及利亞接連向西方造船廠下單，建造兩棲攻擊艦和4000噸級德製MEKO-A200型飛彈護衛艦。但實踐證明德國 MEKO系列護衛艦的性價比無法讓阿爾及利亞海軍滿意，光是建造了兩艘就草草了事。

此時巴基斯坦從中國引進的F-22P型護衛艦剛到貨，阿爾及利亞在巴基斯坦考察時發現，這種基於中國海軍053H3型護衛艦改良而來的主力艦艇非常符合自身需要，而且價格也遠低於西方造船廠，於是決定採購3艘中國製造的輕型護衛艦，代號C-28A。其實這就是F-22P型護衛艦的放大版，滿載排水量增加到3000噸，並採用了部分054A型護衛艦的成熟技術。

新一代「中國製造」讓阿爾及利亞海軍非常滿意，隨後又向中國下單了基於056A型輕型護衛艦的出口版本F-15A型輕型護衛艦。「防務部落格」網站稱，F-15A型輕型護衛艦首艦於2023年交付後，一直沒有後續艦艇的消息，這種情況很可能是阿爾及利亞海軍在與中國談判引進該艦建造技術。