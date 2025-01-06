港媒：解放軍強大 美軍太平洋戰略由霸權轉向分散生存

美國國旗。(香港中通社資料圖片)

半世紀來，菲律賓一直是美國在亞洲軍事力量的重要支柱，但如今太平洋地區的軍事格局已截然不同。香港南華早報報導，解放軍 在西太平洋已成為「強大對手」，五角大廈 在該地區正從原來的霸權戰略轉向「分散和生存」戰略，該戰略被描述為「靈活作戰部署」、「擴大機動性」，目標是將軍隊分散到廣闊的地理區域，以抵禦潛在的先發制人打擊。

報導指出，澳洲 智庫表示：「美國人正廣泛分散他們的部隊，因為大型基地容易受到導彈攻擊。強調生存是正確的，因為美國在亞洲建立的存在，不是為了贏得與中國的戰爭，而是為了在戰爭中生存下來。」

觀察者網引述南華早報指出，五角大廈承認，解放軍現在是一個「值得尊敬的對手」。在向國會提交的最新報告中，描述解放軍是「一個日益強大的國家力量工具」，擅長聯合行動，並具備先進的指揮控制、情報、監視和區域拒止能力。

五角大廈的報告還提到解放軍在防空、空中力量、遠程精確制導導彈、海軍艦艇部署方面的發展，指解放軍的導彈不僅能夠打擊美國本土在內的太平洋範圍內的目標，海軍艦艇數量也超越了美軍，專家「警告」，如果不提升反艦和地對空導彈能力，美國海軍可能面臨二戰後從未見過的失敗。

報告還提到解放軍有能力在地區衝突中對抗來自第三方的干預，即美軍可能介入台海衝突這一情況，表明解放軍日益增強的實力可能會在潛在衝突的初期就壓制美軍，而美軍應當用無人機等技術和「擴大機動性」這樣的戰略來奪回優勢。

美國博伊西州立大學政治學教授邁克爾·艾倫（Michael Allen）表示：「美國的戰略是部署具有足夠威懾能力的部隊，以遏制武力的使用，其目標是安撫盟友和夥伴，並建立強大的夥伴關係，以阻止中國在該地區的擴張。」

報導稱，美國確實重新將目光關註在了太平洋的「三條島鏈」上，南華早報提到，美國這一戰略的核心是所謂「太平洋威懾倡議」，該倡議旨在加強美國在國際日期變更線以西的軍事基礎設施，2025年的預算為99億美元，包括為美國在太平洋的關鍵行動樞紐關島建立一個綜合導彈防禦系統。

儘管如此，澳洲智庫還是警告說，美國戰略仍受到預算緊張、人員短缺和國防工業基礎過度擴張的制約。該智庫說，解放軍自二戰以來軍事力量出現極速現代化進程，美國卻未作出相應調整。