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紮根30年、加大投資 德國寶馬集團董座：中國是第2個家

中國新聞組╱北京6日電
德國寶馬集團董事長奧利弗·齊普策(Oliver Zipse)。(新華社資料照片╱受訪者供圖)
德國寶馬集團董事長奧利弗·齊普策(Oliver Zipse)。(新華社資料照片╱受訪者供圖)

德國寶馬集團董事長奧利弗·齊普策(Oliver Zipse)日前受訪表示，寶馬紮根中國市場30年，中國如今不僅是寶馬在全球的最大市場，還是德國總部以外最大的研發中心和生產基地，對寶馬「極為重要」，「也是寶馬的第二個家」。

新華社報導，齊普策說，寶馬集團如今在華擁有約2.8萬名員工，與近500家本地供應商密切合作，並為長期增長持續大量投資，期待與中國經濟共同發展。

齊普策說，中國已成為全球技術和創新中心，為此寶馬集團在中國設立了德國以外最大的研發中心，在北京、上海、沈陽和南京設立了創新基地，覆蓋汽車研發、數字服務、軟件系統和自動駕駛等關鍵技術領域。

2024年4月，寶馬集團宣布在華追加投資200億元人民幣，用於瀋陽生產基地的大規模升級和技術創新。齊普策同時表示，中國市場眾多電動車企呈現百花齊放局面，未來，寶馬將進一步在中國推進新能源汽車發展，「為在華下一個30年而努力」。

他說，寶馬與寧德時代等企業合作研發電動車電池，還與清華大學等高校共同探索人工智能、固態電池等前沿技術，期待未來在更多領域達成富有前景的合作。

針對歐盟對從中國進口的電動汽車加徵關稅的做法，齊普策重申反對立場。「自由貿易始終是、也將永遠是我們的指導原則。」他強調，額外關稅不僅損害跨國企業的商業模式，還將限制歐洲市場的電動車供應，減緩歐盟脫碳進程，「沒有人希望看到一場貿易衝突，因為這對任何一方都沒有益處」。

電動車 德國 投資

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