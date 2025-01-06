中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

北京去年底一口氣讓「三機一艦」亮相，包括疑為第六代戰機的兩款新型戰機。(視頻截圖)

美媒報導，中國在開發第六代戰機方面取得進展，可能削弱美國暢銷機種第五代戰機F-35的長期需求，德意志銀行為此將F-35製造商洛克希德·馬丁公司的評級，從「買入」下調至「持有」，將其目標股價從611美元下調至523美元。中國媒體調侃，美國軍火市場已因此感受到前所未有的壓力，這無疑是中國第六代戰機獲得的第一個「戰果」。

據環球時報引述美國「巴倫周刊」2日報導稱，德意志銀行分析師多伊施勒去年7月曾將洛克希德·馬丁公司股價上調至「買入」，認為盈利增長將加速，從而帶來更高的估值倍數；這同時意味著中國戰鬥機能力的進一步提升「可能會削弱美國國防部 對F-35飛機的長期需求」。

F-35是美國第五代噴氣式戰鬥機，報導稱，其銷售額約占洛克希德·馬丁公司總銷售額的25%。F-35被美國海軍、空軍和海軍陸戰隊以及全球20個國家使用。

近日美媒熱傳「中國發布其第六代噴氣式戰鬥機」消息。「巴倫周刊」稱，美國也有第六代戰機計畫，被稱作「下一代空中優勢」（NGAD），洛克希德可能正在競標提供這些飛機，但其不確定性給股票估值帶來了壓力。多伊施勒表示：「中國的發展可能會加速對NGAD的需求，並最終在2030年代初中期部署NGAD」，這可能部分削減F-35採購計畫。

「航空知識」主編王亞男表示，德銀對洛克希德·馬丁公司的股票評級下調，本質是對它的遠景預期下降。這可能部分出於對網傳中國新型飛機的考慮，也包括川普 就任美國總統後，美國的軍購可能出現重要轉變等因素。

對此，中國網易新聞有評論稱，F-35是美軍火市場曾經的「頂流」，美國盟友國家排隊搶下訂單。但隨著中國六代機的出現，各國對是否購入F-35產生了質疑，畢竟哪個國家都不想砸重金買了F-35，卻看到更先進的中國六代機飛上天空當「冤大頭」。這將讓美國軍火市場感受到前所未有的壓力。