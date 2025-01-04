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出事了？中國合肥書記張紅文「神隱」近月 出身航天系

記者陳宥菘／即時報導
出身航天系的合肥市委書記張紅文，至4日已「神隱」25天，連續缺席7次重要會議，傳出可能已經出事。圖為去年10月中共總書記習近平（左3）赴安徽考察期間，張紅文（左2）陪同習近平身後。（取材自央視新聞聯播）
出身航天系的合肥市委書記張紅文，至4日已「神隱」25天，連續缺席7次重要會議，傳出可能已經出事。圖為去年10月中共總書記習近平（左3）赴安徽考察期間，張紅文（左2）陪同習近平身後。（取材自央視新聞聯播）

中國安徽省委常委、合肥市委書記張紅文截至4日已「神隱」25天，連續缺席7次重要會議，港媒引述消息稱，他可能已成為近期又一名出事的「航天系」高官。

港媒報導，張紅文上次公開活動是去年12月10日，主持召開市委常委會會議，之後連續缺席7次重要會議，包括本月2日召開的合肥市委十二屆十次全會暨市委經濟工作會議。

報導引述消息人士指出，張紅文沒有出席2日的會議，當天合肥的電視新聞也未如常播出會議畫面，只播報會議決議全文。消息人士並稱，現任安徽省委秘書長單向前，即將接替張紅文的職位。

不過，新加坡《聯合早報》指出，去年12月23日，中國央視新聞聯播節目關於「新質生產力」的報導中，出現了疑似張紅文的畫面，但經本報查詢，該畫面是出自中共總書記習近平去年10月赴安徽省考察期間，張紅文陪同在習近平身後。

現年49歲的張紅文被視為官場新星，早年長期在中國航天科工集團工作，曾任該集團第三研究院院長，三院主要研製巡航導彈；2019年張紅文升任集團副總經理，隔年「空降」安徽任副省長，是安徽最年輕的副省長，負責科技、工業與資訊化、金融、國防動員、資料資源管理、軍民融合方面工作，去年3月履新合肥市委書記。

先前，前湖南省委書記、現任全國人大常委許達哲缺席去年11月、12月的全國人大常委會會議。許達哲也是航天系出身，曾任中國航天科工集團總經理、黨組書記等職。

共軍火箭軍掀起反腐風暴後，中共也推進軍工領域反腐。此前，中央軍民融合發展委員會辦公室常務副主任（正部級）雷凡培、工業和資訊化部副部長兼國防科技工業局局長張克儉，去年10月底雙雙缺席中央省部級大會主席，也雙雙缺席中央經濟工作會議；去年12月27日，新華社稱張克儉不再擔任國防科技工業局黨組書記。

習近平 中共 新加坡

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