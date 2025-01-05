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欠債還是「被自殺」？ 中頂尖無人機專家墜樓惹猜測

中國新聞組／北京5日電
中國無人機專家、被稱為「無人機天花板」的湖南省長沙市雲智航科技公司創辦人張代兵墜樓身亡。（取材自X平台）
中國無人機專家、被稱為「無人機天花板」的湖南省長沙市雲智航科技公司創辦人張代兵墜樓身亡。（取材自X平台）

有「無人機天花板」之稱的中國無人機專家、雲智航科技創辦人張代兵3日凌晨墜樓身亡，年僅47歲。知情人士透露，張代兵因創業欠下巨額債款，疑不堪壓力才會選擇輕生，但也有傳言說他是「被自殺」。

綜合媒體報導，張代兵曾任中國國防科技大學無人系統研究所副所長，還是中國陸軍「新型無人機系統技術」專家組成員，以及中國科學院微電子研究所研究員，曾獲得軍方和地方多項發明獎項，是知名的無人機研發專家。他潛心研究無人機20多年，曾研發出機器蛇、傾轉旋翼無人機、高層建築滅火無人機等，並於2017成立雲智航科技。

有網友透露，張代兵的公司因為資金鏈緊張，為了緩解財務困難被迫賣房，將最後一處房產抵押仍無法解決問題，更借了幾個小公司的網貸，「對方逼債逼得很緊，他從樓上跳下去了」。而家屬發布的訃告稱張代兵3日於長沙「不幸離世」，對死因隻字未提。

網友感嘆張代兵之死，但也傳出「被自殺」的猜測，有人質疑「這行業不是挺火的嗎！無人機還賣不掉？」也有人留言說，「在中國，任何創新都得不到法律保護，除非你忍痛割愛，依附於權貴，即便如此也逃脫不了最後被吞噬的命運。」

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