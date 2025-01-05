NASA衛星圖見證：中把內蒙「死亡之海」變成光伏長城

庫布其沙漠幾年時間建起大規模光伏板。（NASA衛星圖）

中國加速發展綠能 ，在內蒙古庫布其沙漠打造光伏電站，不但把「死亡之海」變成了400公里長的「光伏長城」，近20萬塊光伏板的壯觀景象，更引發南韓 媒體及美國國家航空航天局（NASA ）的關注。

綜合環球時報、香港01報導，NASA日前公開了拍攝於中國內蒙古庫布其沙漠光伏電站的衛星圖像，可看出當地在2017年還是荒涼沙漠，但在短短幾年內已變身為大規模能源供應基地。這個全是沙粒且幾乎沒有生命的「死亡之海」，在光伏板迅速增加下，蛻變為光伏發電的「潛力之海」。

南韓「中央日報」報導指出，中國在浩瀚的沙漠上鋪展著藍色的光伏板，庫布其沙漠中建設的「駿馬電站」由近20萬塊光伏板組成了一個馬的形狀，象徵著中國在奔向清潔能源大國道路上的「光伏板崛起」。 內蒙古鄂爾多斯境內的庫布其沙漠，正在建造「400公里長的光伏長城」。（新華社）

據了解，庫布其沙漠是中國第七大沙漠，位於鄂爾多斯北部，長約400公里、最寬處約50公里，總面積約1.41萬平方公里。以晴朗天氣多、與電力需求大的工業設施較近等優勢，被認為是理想的光伏發電場所。

根據中國媒體報導，目前庫布其沙漠正上演一場「光伏長城」防沙治沙場景，中國計劃至2030年，在黃河南岸、庫布其沙漠北緣，用光伏板築起一道長約400公里、平均寬約5公里的「藍色防沙區」。

在沙漠中興建大規模光伏發電基地，是中國政府可再生能源擴展政策的重要組成部分。在沙漠中構築「光伏長城」亦有助應對沙漠化。光伏板不僅能夠生產電力，還能防止沙丘移動，減緩風速，從而抑制沙漠化。此外，光伏板可以阻擋直射陽光，減少水分蒸發。 庫布其沙漠連片的光伏板，宛如金黃沙漠上的深藍色海洋。（新華社） 內蒙古鄂爾多斯境內的庫布其沙漠，正在建造「400公里長的光伏長城」。（新華社）

中國幾十年來在北方地區開展大規模綠化工程，與「沙漠作戰」。蘭州大學一名教授表示，光伏板可以顯著增加乾旱地區土壤的含水量，促進植物生長，並形成天然屏障，防止沙塵暴的出現與擴散。