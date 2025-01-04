釋訊號…人民日報訪美前亞太助卿：美中貿易對美發展重要

川普(左)就職前夕，中共黨媒「人民日報」5日在三版刊登美國務院前亞太助卿、美國亞洲協會政策研究中心副會長羅素的專訪內容，指美中貿易對美國發展繁榮非常重要。（路透）

距離川普 重返白宮進入倒數階段，中國持續透過官媒向美方釋放「要合作」訊號。中共黨媒「人民日報」5日在三版刊登美國務院 前亞太助卿、美國亞洲協會政策研究中心副會長羅素的專訪內容，指美中貿易對美國發展繁榮非常重要，強調要推動美中關係健康、穩定、可持續發展，並在應對全球性挑戰方面進行更充分的合作。

川普2.0預計為美中關係及兩國經貿往來再掀波瀾，這篇報導標題為「美中貿易對美國發展繁榮非常重要」。

羅素（Daniel Russel）在專訪中表示，2025年是美中建交46周年。46年來，兩國關係歷經風雨，總體向前發展，不僅增進了兩國人民的福祉，也促進了世界的和平、穩定與繁榮。他提到，去年11月，中美兩國元首在秘魯舉行會晤，前年兩國元首在舊金山舉行會晤，「雙方應延續元首會晤的積極效應，推動美中關係健康、穩定、可持續發展」。

羅素強調，「美中是推動世界經濟增長的重要力量」，驅動需求、促進投資 、深化貿易，有利於兩大經濟體各自發展，也能讓其他國家受益。他認為，對中國經濟發展而言，美國市場很重要，吸引來自美國的投資也非常關鍵。而美中貿易對美國實現發展繁榮、創造就業機會、豐富消費者選擇亦作出重大貢獻。

羅素認為，美中兩國在經濟、文化等領域的聯繫廣泛。雙方均從技術、資本、科學和商業等領域的合作中受益匪淺。兩國元首會晤釋放了積極信號，雙方都意識到穩定雙邊關係的重要性，並作出了一定努力，重新打開溝通渠道。

羅素指出，地緣政治、地區衝突、經濟摩擦、新技術風險等將對兩國關係產生複雜影響。他強調，推動美中關係穩定發展「需要雙方的智慧、審慎與不懈努力」。

「如果美中兩國不能在應對全球性挑戰方面進行更充分的合作，將使兩國和國際社會遭受損失。」羅素表示，只有美中兩國共同努力，才能減緩氣候變化對基礎設施、農業生產等造成的破壞。這些破壞性因素不僅會影響所有國家的經濟，還會導致糧食、水資源不安全，以及人道主義危機和大規模移民等難題，嚴重影響全球穩定。

報導表示，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，既關乎兩國人民切身利益，也關乎人類前途命運。羅素說，這意味著，作為全球大國，兩國需要共同努力，有效應對公共衛生、環境惡化和全球變暖、核擴散等人類面臨的威脅。

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