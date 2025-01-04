關鍵礦產禁令＝資源武器化 分析：中爭取與川普談判籌碼

鋰等關鍵金屬是電動車電池的關鍵原料，去年中國的鋰提煉產能占全球的65％。圖為在廣州交易會展出的鋰電池。（新華社）

川普 尚未就職美國總統，新一輪中美貿易戰已開打。中國商務部 2日稱擬對鋰、鎵這些電動車電池、晶片生產所需關鍵原物料進一步限制出口，外媒分析指這將對西方鋰生產商構成挑戰，並指中方這項新限制是一種「資源武器化」戰略，旨在獲得與川普談判的籌碼，如果川普落實了關稅 威脅，中方管控措施可能繼續升級，這意味著中美貿易衝突將再升級。

中國商務部網站2日發布「關於『中國禁止出口限制出口技術目錄』調整公開徵求意見通知」，提到「為加強技術進出口管理」，會同科技部等部門擬對「中國禁止出口限制出口技術目錄」進行調整。通知附件顯示，中國擬對電池正極材料、有色金屬（包括鋰）的出口加強管制限制。

路透報導稱，中國在相關領域占據全球主導地位，且在此次中方文件發布不久，川普就將宣誓就職，預計美新政府將對其他國家，特別是中國施加包括關稅在內的各種貿易限制。

在此之下，電池材料諮詢公司基準礦業情報機構電池原料主管韋布認為，這可能會對希望利用中國技術生產鋰化學品的西方鋰生產商構成挑戰，且將有助於中國維持其在全球鋰加工領域的主導權。

美國智庫華盛頓戰略與國際研究中心關鍵礦產安全項目主任格拉謝林·巴斯卡蘭認為，嚴控對美出口關鍵礦物是中方的反擊手段的一次「重大升級」，如果川普將關稅威脅落實到行動上，中方的管控措施仍可能繼續升級。

據觀察者網報導，中方此次的出口限制措施，讓外媒警鈴大作。美國有線電視新聞網（CNN）刊文認為，中方此舉正值川普就職前夕，代表中美間的科技競爭進一步升級。

全球科技市場研究公司Counterpoint Research副主管利茲·李揣測稱，中方最新提議可能是一種「資源武器化」戰略，旨在為川普第二任期前獲得談判籌碼。如果中方真的實施限制措施，「可能會大大加強中國在電池生態系統中的主導地位，尤其是增強其電動汽車電池供應鏈」。西方生產商如果想利用中國技術生產鋰，可能會遇到麻煩，因為鋰是電池陰極的核心材料之一。

據報導，中國在全球關鍵材料行業占據主導地位，包括鎵和鋰。總部位於英國倫敦的全球知名電池材料諮詢公司基準礦業情報機構（Benchmark）電池原材料主管亞當·韋伯告訴路透，中國的提議將幫助其保持對全球鋰加工「70%的控制權」，並確保中國國內電池供應鏈的鋰化學品生產。

路透曾報導稱，目前來看，關鍵礦產將成為中國在應對與美國不斷升級的貿易爭端中的「首選武器」。「問題只是，中方挑選的下一個關鍵金屬是元素周期表中的哪個而已」。