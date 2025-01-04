中防空導彈「插旗」北約門口 塞國部署FK-3 創歐洲先例

塞爾維亞採購的中國產FK-3防空導彈系統。（取材自塞爾維亞國防部）

塞爾維亞國防部 宣布，採購自中國的FK-3防空導彈系統已投入使用，其領空管制和防護能力「得到顯著提升」，防空系統邁入新里程碑。據了解，由中國航天科工集團研製的FK-3系統，與人民空軍地空導彈部隊目前裝備的紅旗-22高度類似，也被認為是紅旗-22的出口型號，塞爾維亞的導入相當於「將紅旗-22部署到北約 門口」。

綜合觀察者網、香港01報導，塞爾維亞國防部於2024年12月30日發布消息，稱FK-3系統提供了先進的領空防護能力。該系統包括指揮中心車、導彈發射器、雷達系統和後勤支援車，構成了一個全面的防空網，可在各種作戰條件下快速部署和靈活運用，「這種高機動性的導彈系統保護著塞爾維亞的天空」。

「防務博客」網站、「軍事觀察」雜誌網站（Military Watch Magazine）等解讀，這代表塞爾維亞已將FK-3防空導彈全面投入使用。印度「歐亞時報」2日稱，塞爾維亞成為歐洲首個部署中國防空系統國家。

FK-3防空導彈部隊指揮官斯特凡·馬尼奇（Stefan Manić）表示，中國製造的FK-3是「防空系統的一個里程碑」。他表示，「FK-3擁有卓越的抗干擾系統和防止導彈摧毀跟蹤雷達的能力，具有卓越的機動性和空間效率，這使其在新一代導彈系統中占據主導地位。」馬尼奇補充，除了配備「尖端技術」以外，FK-3防空導彈系統還擁有「超強的火力」，可以同時使用12枚導彈打擊6個空中目標。

馬尼奇提到，在將FK-3投入使用前，塞爾維亞軍事人員在中國接受了「非常複雜」培訓，以便獨立維護和使用該防空導彈系統。 展示中的FK-3中遠程地空導彈系統。（取材自塞爾維亞國防部官網）

報導指出，FK-3是中國航天科工集團研製的中遠程地空導彈系統，與人民空軍地空導彈部隊目前裝備的紅旗-22高度類似，也被認為是紅旗-22的出口型號。FK-3的最大射程100公里，最大射高27公里，主要用於區域、要地和野戰防空，攔截各類固定翼飛機、巡航導彈、戰術空地導彈、無人機等目標。

「防務博客」網站分析，塞爾維亞購買FK-3標誌著與中國的防務關係不斷深化。「歐亞時報」則稱，FK-3在塞爾維亞投入使用，相當於「將紅旗-22部署到北約門口」，將對歐洲地區的軍事平衡產生深遠影響。

據了解，FK-3在2014年的珠海航展上首次亮相，塞爾維亞2019年與中國簽訂採購協議，此後優先換裝第250防空旅。2022年4月，中國空軍連續四天共出動22個架次運-20大型運輸機飛赴塞爾維亞巴塔尼察空軍基地，交付了其訂購的首批FK-3防空導彈系統。

塞爾維亞軍事分析家亞歷山大·拉迪奇（Aleksandar Radić）曾分析，對塞爾維亞這樣的小國來說，防空系統的用途是反擊，提高敵方發動攻擊所面臨的潛在風險。