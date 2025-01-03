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美中開年南海對抗 卡爾文森號重返、延安艦率隊實戰演練

記者黃國樑／即時報導
央視新聞報導，萬噸大驅延安艦與南部戰區某驅逐艦支隊也赴南海某海域進行實戰化演練。（取材自央視直播畫面）
央視新聞報導，萬噸大驅延安艦與南部戰區某驅逐艦支隊也赴南海某海域進行實戰化演練。（取材自央視直播畫面）

據中國南海戰略態勢感知，1月3日，根據自動識別系統（AIS）訊號，美國海軍「卡爾文森」號航空母艦打擊群經馬六甲海峽再次進入南海。在此前，卡爾文森號航空母艦打擊群於2024年12月29日至2025年1月2日停靠馬來西亞巴生港，進行為期四天的例行訪問。

而同一時間，中國官媒央視新聞軍事頻道報導，解放軍南部戰區海軍某驅逐艦支隊多型艦艇組成的編隊已經解纜起航，奔赴預定海域，將連續多天展開實戰化訓練。據悉，「萬噸大驅」延安艦將全程參與。編隊將緊貼宣教任務，大力進行針對性、檢驗性、對抗性訓練。

由於南部戰區負責鎮守的海域主要就是南海，因此就在2025年開年之際，解放軍延安艦所率艦隊與美軍卡爾文森號打擊群形同在南海各自顯露肌肉，展開一場間接的對抗。

美海軍卡爾文森號航母打擊群在12月28日離開南海赴馬來西亞巴生港時，被中國網民認定是刻意避開解放軍南部戰區在黃岩島實施戰備警巡的行動，是一種怯懦的行為。

「卡爾文森」號航空母艦打擊群經馬六甲海峽再次進入南海。（取材自南海戰略態勢感知官...
「卡爾文森」號航空母艦打擊群經馬六甲海峽再次進入南海。（取材自南海戰略態勢感知官微）

因為它離開南海的隔天即2024年12月29日，解放軍南部戰區就在黃岩島展開戰備警巡，轟-6K轟炸機並掛載實彈升空巡航黃岩島。而在此前，「卡爾文森號」航母打擊群是在12月24日進入南海進行例行演習，僅四天後即12月28日卻匆匆離開南海，因此被認為是為避開與解放軍南部戰區的戰備警巡形成正面對峙之勢。

但如今卡爾文森號剛進入南海，卻又正逢南部戰區的實戰演練。

在央視軍事的報導畫面中，央視記者甚至站在一艘泊靠岸邊的潛艦前方，艦上並有潛艦的六名艦上成員以稍息站姿站立，似在暗示此次實戰化演練也有潛艦參與。不過央視記者只提到有多型先進導彈驅逐艦與護衛艦組成的編隊已經啟航，進行多天的實戰化演練，並提及延安艦也將全程參與，並未提到潛艦。

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