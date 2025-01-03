中國星地激光通信大突破 第一次領先馬斯克的星鏈

星地激光通信示意圖。（取材自觀察者網）

中國在激光數傳領域又實現一重大突破——首次星地激光100Gbps超高速高分辨遙感影像傳輸試驗成功。香港 南華早報報導，這是中國在星地激光通信方面取得的「突破性進展」。

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據微信 公眾號「吉林一號」介紹，這項試驗是長光衛星技術股份有限公司（簡稱「長光衛星」）繼星地10Gbps、星間100Gbps激光數傳試驗成功後的又一項重大突破；標誌著中國在星間/星地融合構建超高速光網傳輸領域邁出重要一步。

南華早報報導，長光衛星素有「鳴響中國衛星商業化第一槍」的名號，其激光通信地面站技術負責人王行行表示，這一進展將使長光衛星領先於馬斯克 的商業衛星服務「星鏈」（Starlink）。

「吉林一號」甚高分辨率光學遙感衛星拍攝北京故宮。（取材自觀察者網）

「實現衛星到地球100Gbps的傳輸速率，相當於在一秒鐘內傳輸10部完整電影，就像將單車道高速公路升級為數千條車道。」他頗為自豪地表示，「馬斯克的星鏈已經展示了它的星間激光通信系統，不過還沒有部署星地激光通信系統。我們認為他們可能擁有這項技術，但我們已經搶先開始大規模部署了。」

王行行進一步透露稱，「我們計畫在『吉林一號』星座組網的所有衛星上部署這些激光通信裝置來提高效率，目標是到2027年實現300顆衛星的聯網。」同時，長光衛星還打算在全國建立多個激光通信地面站，以提高遙感圖像數據採集的效率。

星間、星地激光通信網絡示意圖。（取材自觀察者網）

他對此解釋，雖然升級地面站的成本較高，但衛星通信成本低、覆蓋範圍廣，是6G發展的重要方向。王行行補充說，「到那時，激光通信也將成為一項必要的技術。」