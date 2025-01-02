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中國擬限電池、關鍵礦產出口 將衝擊美企

記者陳政錄／即時報導
鋰等關鍵金屬是電動車電池的關鍵原料，去年中國的鋰提煉產能占全球的65％。圖為今年4月在廣州「中國進出口商品交易會」展出的鋰電池。(新華社)
鋰等關鍵金屬是電動車電池的關鍵原料，去年中國的鋰提煉產能占全球的65％。圖為今年4月在廣州「中國進出口商品交易會」展出的鋰電池。(新華社)

川普尚未就職前，中美貿易戰已揭開序幕，就2日中國商務部通知，擬對鋰、鎵這些電動車電池、晶片生產所需的關鍵原物料進一步限制出口，外媒引述分析指，這將對西方鋰生產商構成挑戰，且如果川普將關稅威脅落實到行動上，中方的管控措施仍可能繼續升級。

中國商務部網站2日發布「關於《中國禁止出口限制出口技術目錄》調整公開徵求意見的通知」，提到「為加強技術進出口管理，根據《對外貿易法》和《技術進出口管理條例》相關規定，稱中國商務部會同科技部等部門擬對《中國禁止出口限制出口技術目錄》進行調整。通知附件顯示，中國擬對電池正極材料、有色金屬（包括鋰）的出口加強管制限制。

路透報導稱，中國在相關領域佔據全球主導地位，一旦上述提議得到落實，將是中方針對關鍵礦產及其加工技術的最新出口限制措施。

因此，雖中國商務部通知指出，調整的目的在於「為加強國際技術交流合作創造積極條件」，但路透報導仍提及，在此次中方文件發布不久，美國當選總統川普就將宣誓就職，預計美新政府將對其他國家，特別是中國施加包括關稅在內的各種貿易限制。

在此之下，電池材料諮詢公司基準礦業情報機構電池原料主管韋布認為，根據實施的出口限制程度，這可能會對希望利用中國技術生產鋰化學品的西方鋰生產商構成挑戰。

韋布解讀，這份文件涉及將鋰加工成製造電動車電池所需材料的技術，將有助於中國維持其在全球鋰加工領域的主導權。

在此之前，中國商務部去年12月3日就曾發布通知，嚴控對美出口鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨等相關兩用物項，禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口。當時，《南華早報》就引述分析人士的話稱，中方此舉將重創在鎵、鍺等關鍵礦產高度依賴中國進口的美國。

美國智庫華盛頓戰略與國際研究中心關鍵礦產安全項目主任格拉謝林·巴斯卡蘭認為，嚴控對美出口關鍵礦物是中方的反擊手段的一次「重大升級」，如果川普將關稅威脅落實到行動上，中方的管控措施仍可能繼續升級。

商務部 川普 關稅

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