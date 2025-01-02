國際空間站退役倒數 中國「天宮」或成全球唯一

國際空間站預計2031年退役。（取材自NASA網站）

中國近年對布局太空事業野心勃勃，福斯新聞網稱，面對中國的競爭，美國推進空間站商業化，準備讓國際空間站脫離軌道，並讓美國企業開發的空間站取而代之。但人們擔心這一想法會步美國航天飛機計畫的後塵，不斷出現延誤，屆時中國的「天宮」或將成為全球唯一擁有空間站的國家。

觀察者網引述報導，美國太空總署（NASA ）副局長帕姆·梅爾羅伊（Pam Melroy）近日談話中再提「沃爾夫條款」。她聲稱：「我想你們必須明白，國會在2011年給了我們非常明確的指示，與中國的任何雙邊合作都必須得到認證，確保不會分享任何可能給中國帶來某種優勢的信息。」

「沃爾夫條款」意即永遠不允許中國參與國際太空站研究項目。

梅爾羅伊宣稱，她毫無疑問地將中國視作「經濟競爭對手」和「地緣政治領導地位的競爭對手」。

談及問題不斷、面臨退役的國際空間站時，梅爾羅伊堅稱，NASA不會讓中國成為全球唯一擁有空間站的國家。據報導，目前，美國正在推進空間站商業化。

國際空間站始建於1998年，是美國、俄羅斯 、日本、加拿大、巴西等16個國家聯合參與的合作項目，最初設計的使用年限是15年，但已延期服役至今，目前服役期限已延長至2031年。

福斯新聞稱，只有中國太空人 訪問過天宮空間站，但中國已表示願意接納來自其他國家的太空人。「如果中國成為唯一一個在太空中長期駐紮的國家，國際合作夥伴可能被迫依賴中國太空人來滿足近地軌道的長期需求，商業公司也可能被迫這樣做」。

但路透等媒體當時提到，從嚴格意義上講，盡管中方發出邀請，但NASA太空人不得訪問天宮空間站，因為美國「沃爾夫條款」禁止其太空機構與中方進行任何合作。