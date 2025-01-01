強化主權宣示 中國海警赴黃岩島海域舉行元旦升旗

元旦當天，中海警川山艦駛入黃岩島海域舉行升旗儀式。新的一年，中菲在南海的衝突恐雞將續。（圖／截圖自央視新聞畫面）

2025年，中菲在南海黃岩島的主權之爭恐將持續升高。央視新聞報導，元旦當天，中海警川山艦駛入黃岩島海域舉行升旗儀式。央視旗下新媒體《玉淵譚天》1日也發布消息稱，中國海警近日首次在黃岩島起飛艦載直升機展開海上搜救訓練。

報導稱，「伴隨著2025年第一縷海上日出，川山艦的全體海警執法員們迎著朝陽，面向紅旗，舉行新年的第一次升國旗儀式。伴隨《義勇軍進行曲》激昂雄壯的旋律，海警執法員們精神抖擻，鬥志昂揚，面向國旗肅立，莊嚴敬禮。鮮艷的五星紅旗在國歌聲中冉冉升起。沐浴著新年的陽光，滿載著新年希望。」

中國海警執法員黃宗柳表示，新的一年裡，他將不斷提高自己的專業能力，履行好本職崗位。「我會堅守在祖國的海疆，不斷為海警事業貢獻自己的力量。」

國際戰略學者楊霄指出，中國海警近日還首次在黃岩島起飛艦載直升機展開海上搜救訓練，這一變化看似微小，實際上對抗的是美非試圖在南海布設多年的「局」。

楊霄說，幾天前，菲律賓一架C208型機未經中國政府允許，「非法侵入」中國黃岩島領空，中國海警嚴密監控，依法予以警告驅離。2024年以來，菲律賓在南海炒作手段的一個變化，就是更重視空中力量的部署。

楊霄表示，除了動用小型直升機，菲律賓還會將無人機 安排在「碰瓷」現場。而菲律賓新掌握的這個技能，是美國「手把手」教學的。美軍不僅「開班培訓」，還送他們無人機裝備，甚至派人到現場。

除海警動作頻頻，上個月29日，解放軍 南部戰區也曾發布消息稱，當天解放軍南部戰區組織海空兵力位中國黃岩島領海領空及周邊區域開展戰備警巡。

對此，軍事專家張軍社接受《環球時報》採訪時表示，南部戰區派出海空力量是為了防止其他國家艦機進入黃岩島領海和領空。