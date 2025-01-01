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何不食肉糜？習賀詞狂列政績、惦念百姓 挨酸「吹呢」

中國新聞組／北京1日電
中國國家主席習近平通過中央廣播電視總台和互聯網，發表2025年新年賀詞。(新華社)
中國國家主席習近平通過中央廣播電視總台和互聯網，發表2025年新年賀詞。(新華社)

新年伊始，中國國家主席習近平照慣例在12月31日發表新年賀詞，細數一年來政績及中國的成就，並宣示中國經濟回暖向好，2025年要實施更積極有為的政策。然而許多民眾並不埋單，認為習近平的主張完全脫離真實民情，更嘲諷這篇賀詞給人「何不食肉糜」的觀感。

新華社報導，習近平在新年賀詞中提到，2024年中國出台一系列政策「組合拳」，紮實推動高質量發展，經濟回暖向好，國內生產總值預計超過130萬億元；糧食產量突破1.4萬億斤，「中國碗裝了更多中國糧」。

習更細數中國新能源車產量突破1000萬輛大關，集成電路、人工智能、量子通信等領域取得新成等成就，展現「新質生產力」。嫦娥六號首次月背採樣、夢想號探秘大洋等，更展現了中國人逐夢星辰大海的豪情壯志。

在民生方面，習近平稱他很惦念中國百姓的就業增收、教育醫療、一老一小等問題，過去一年中，基礎養老金提高了、房貸利率下調……大家「獲得感」又充實了很多。最後強調當今世界變亂交織，中國作為負責任大國，積極推動全球治理變革，深化全球南方團結合作，將為維護世界和平穩定注入更多正能量。

自由亞洲電台報導，然而這篇賀詞通篇迴避中國經濟衰敗、社會矛盾頻發，以及在國際上遭圍堵的困境，讓許多民眾不以為然。

一名新冠疫苗受害者王先生表示，作為中國最普通的老百姓，他沒有感受到習近平賀詞中的幸福生活，習所稱的百姓只是「群演」。王先生說：「他（習近平）沒見過真正的老百姓，都是各地政府組織的群演，真正的老百姓他一個都沒見過。現在老百姓生活在水深火熱之中，都快沒飯吃了，各地的工資都可能發不上來了。這個新年賀詞都是吹呢，國家信訪的長隊解決不了，什麼都白說，各地的冤民、冤案，什麼都沒解決，都是打壓。」

北京資深記者高瑜認為，這篇賀詞完勝「人民日報」等官媒，堪稱「唱響經濟光明論」的範本，「不過調門這麼高啊，連那個男高音都可能唱不上去。」

法國時評人王龍蒙直言，這篇應是御用寫手寫的賀詞有「何不食肉糜」的觀感，且沒有新內容。文中的新質生產力、向國際推行擴張政策等論調，隨著中國經濟衰敗，這些習近平引以為傲的項目將全部爛尾。「民營企業家都被政府殺雞取卵了，外國企業也退出中國了，經濟衰敗至此、民生如此凋蔽，習近平還要自吹自擂嗎？」

習近平 人工智能 就業

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