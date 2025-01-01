習近平元旦發文5提鬥爭 實現中式現代化「自由王國」

中國國家主席習近平發表2025年新年賀詞，黨刊在1日也刊出他的文章。(新華社)

黨刊「求是」雜誌在1月1日刊出習近平 的「重要文章」，習在文章中5次提及「鬥爭」及5次強調「黨的領導」，並罕有提及「實現中國式現代化的『自由王國』」。習近平曾在2023年12月紀念毛澤東同志誕辰130周年提出「中國式現代化的自由王國」一詞，如今再提起，官方解讀指，要將「自由王國」的理念結合習近平思想。

自由亞洲電台報導，習近平於2025年1月1日出版的第1期「求是」雜誌，發表題為「以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業」。

文章長達逾千字，當中5次強調「黨的領導」，形容「直接關係中國式現代化的根本方向、前途命運、最終成敗」；及5次表明要「鬥爭」，指出「推進中國式現代化必須進行一場偉大鬥爭」，「以鬥爭求安全則安全存」、「以鬥爭謀發展則發展興」、「增強鬥爭的底氣」、「增強鬥爭本領」，而以「軟弱退讓」則「安全亡」、「發展衰」。

值得留意是，習近平的文章又指出，國家任務目標「逐步進入中國式現代化建設的『自由王國』」。這有別於，習近平上任以來一直引述馬克思主義哲學所說的實現「從『必然王國』到『自由王國』」治國理念。這個理念是在1964年由毛澤東首次引入中共 的治國方針。

文章重點定性「中國式現代化」的意思，「明確指出」中共「二十大 」報告所重新演繹的「中國式現代化」，指出，「中國式現代化是中國共產黨領導的社會主義現代化」，這反映中國式現代化「定性」為「是管總、管根本」，亦「是強國建設、民族復興的康莊大道」，而「共同富裕」是合乎「中國式現代化」的特點之一。

文章也提及，執行「中國式現代化」時，要「展現了不同於西方現代化模式的新圖景」、「為全球提供了一種全新的現代化模式」，重大超越「西方式現代化理論和實踐」。