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展望美中台關係 中國學者：川普將對兩岸「雙向訛詐」

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國社科院台灣研究所所長朱衛東，12月31日在播出的節目上，預期川普會對兩岸「雙向訛詐」。（圖／取自「海峽衛視」微信公眾號）
中國社科院台灣研究所所長朱衛東，12月31日在播出的節目上，預期川普會對兩岸「雙向訛詐」。（圖／取自「海峽衛視」微信公眾號）

福建廣播影視集團旗下的海峽衛視2024年12月31日晚間播出一檔節目，邀集中國大陸學者跟台灣前立委評論兩岸與美中台關係，其中在展望今年的部分，學者特別點出，即將就任的美國總統川普將會對兩岸進行「雙向訛詐」策略，中國大陸應做好萬全準備，「應對一切的驚濤駭浪」。

海峽衛視「思．享2025」節目於12月31日晚間近8時播出，中國社會科學院台灣研究所所長朱衛東、廈門大學台灣研究院院長李鵬、以及三位前立法委員蔡正元、郭正亮、雷倩出席分析。

對於即將卸任的拜登（Joe Biden）任內的美中台關係，朱衛東以「以台制華、挺獨阻統」歸納拜登對台政策，他強調「這4年任內在台灣問題上沒幹什麼好事兒，說一套做一套，可以說是拜登政府對台灣的控制和利用前所未有，同時美國干預台灣問題，阻撓統一的力度和深度也是前所未有」。

他指出，現在美國官方對台政策的表述已經把「台灣關係法」放在了中美三個聯合公報之前，並且還加入對台六項保證。同時美國跟盟友建立的「小多邊」裡都納入了台灣問題；在軍事上加大武裝台灣的步伐，全力支持台灣「豪豬戰略」；在經濟上要求台灣特別是半導體晶片產業鏈與陸方脫鉤斷鏈，試圖建立「排中納台」供應鏈。

整體而言他認為，「拜登政府任內實際上是向台灣發出了一個錯誤的信號，而且刺激了民進黨當局搞台獨的野心和幻想，所以對現在兩岸關係持續緊張動盪負有不可推卸的責任」。

至於即將上任的川普（Donald Trump），朱衛東認為，從現在川普披露的出來涉台的言論來看，最核心的或者最有意思的就是「交易」二字。他強調，現在川普在玩一種「雙向訛詐」的策略，一方面要跟中國大陸做交易，另一方面也要跟台灣做交易。未來4年「無論中美之間圍繞台灣問題的這種博弈，以多大程度的博弈，多大激烈程度的博弈，我覺得台灣從棋子變為棄子的可能性是非常大」。

李鵬則認為，川普對台灣的印象就是「台灣太小、台灣太遠，台灣太壞」；「中國是桌子，台灣就是筆尖」。如果要川普真的把眼睛盯著台灣，要像賴清德所期待的那樣來保護台灣，「得有足夠的誘因，得有足夠的籌碼得滿足他的這種交易的心態」。

他表示認同朱衛東的「雙向訛詐」說，並指出除了訛詐之外，還有一個「恐嚇」，對中國大陸來說不會有任何的妥協跟讓步，所以在中美激烈競爭的背景下，中國大陸能夠做的就是底線思維、極限思維，「做好萬全準備，應對一切的驚濤駭浪」。

對於賴清德上任以來的內政情況，朱衛東認為，賴清德知道在內外壓力下要搞台獨其實是搞不成的，但是他需要首先在內部洗滌人心，特別是在歷史文化層面上加大對台灣社會「去中國化」的灌輸，長此以往危害是非常大的。現在對中國大陸來講，「我覺得要通過大量的交流，通過展示統一的好處、台獨的害處來真正的教育、引導台灣老百姓通過歷史文化塑造一種兩岸命運共同體的意識，這是一個很長期的工作，『需要加大力度』」。

李鵬則分析賴清德台獨「本性」，強調要認清賴清德他過去幾十年不變的這樣一個台獨本性，「不管他穿什麼『馬甲』（大陸用語，指偽裝），我們都要想辦法把它脫下來，讓他無處遁形」。

關於去年共軍兩度對台軍演（聯合利劍A、B），李鵬指出，官方對這次演習強調12個字：堅決懲戒、嚴厲警告、有力震懾。李鵬強調，中國大陸不是不會打、不敢打，而是不想打、不願意打，對中國大陸來說，「我們有足夠的信心，也足夠的耐心來爭取和平統一的前景，但這並不意味著中國大陸這種『負責任的容忍』就是一種軟弱」。他認為，如果賴清德政府持續進行台獨分裂活動，「我相信中國一定會該出手的就出手」。

賴清德 川普 拜登

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