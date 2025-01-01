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習近平2025年新年賀詞影片 出現一個明顯變化

中國新聞組／即時報導
2024年12月31日新年前夕，習近平發表2025五年新年賀詞。(新華社)
2024年12月31日新年前夕，習近平發表2025五年新年賀詞。(新華社)

中國國家主席習近平2024年12月31日晚間7時透過中央廣播電視總台和互聯網發表2025年新年賀詞。許多人注意到一個明顯變化：習近平發表談話的背景只剩巨幅長城油畫，不見其身後擺滿書籍與相片的書架。香港明報指出，以往會出現的辦公桌案頭二紅一白的三部電話、日曆和筆筒也都沒有出現。

據稱，習近平桌上兩部紅色電話機屬不同的電話系統。兩部紅色電話一部是軍用保密電話，習近平可以用這部電話機給解放軍和武警部隊任何一個單位直接通話。

另一部紅色電話，俗稱「紅機」，也就是「軍委一號機」。除習近平和總理外，其他中共政治局常委、省部級官員以及部隊正軍級以上官員，甚至大型央企一把手的辦公室及所有離退休的「副國級」以上官員都有這種電話。

習近平2013年3月出任中國國家主席後，於當年底發表2014年新年賀辭，就首度曝光其辦公室影像。自當年起，習近平書架上有哪些照片或書籍即備受外界關注和討論。

習近平2013年底首度發表新年賀詞時，其辦公室布置即引發不少人關注，包括桌上兩紅...
習近平2013年底首度發表新年賀詞時，其辦公室布置即引發不少人關注，包括桌上兩紅一白電話機。（圖／截自央視新聞畫面）

明報指出，今年並非中國首次沒有展示習近平辦公室環境。習近平發表2017年新年賀辭畫面就與昨日相近，包括只有巨幅長城畫背景、鏡頭穿插講話內容資料畫面。不過當時習近平是站立講話，這次則是坐在桌前。

據央視新聞報導，2023年12月31日晚，習近平發表2024年新年賀詞時，習近平身後書架上曾出現數張新相片，包括：2023年1月18日習近平在北京八一大樓以視訊方式檢查共軍部隊戰備工作、2023年10月18日習近平在北京人民大會堂與出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式的各國元首及貴賓合照、2023年11月10日習近平前往北京門頭溝視察災後重建工作等。

在2025年新年賀詞中，習近平提到，當前中國經濟運行面臨一些新情況，有外部環境不確定性的挑戰，也有新舊動能轉換的壓力。2025年，中國將實施更加積極有為的政策，保持經濟社會發展良好勢頭。

他還表示，「兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢！」

習近平2024年12月31日晚間發表新年賀詞，背景僅呈現巨幅長城油畫（上圖），與...
習近平2024年12月31日晚間發表新年賀詞，背景僅呈現巨幅長城油畫（上圖），與去年的畫面明顯不同。（圖／取自新華社）

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