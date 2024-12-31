回顧2024年成績 習近平：預計全年GDP增長5%左右

中國國家主席習近平表示，預計2024全年國內生產總值增長5%左右。（新華社）

中國國家主席習近平 31日於中國人民政治協商會議全國委員會新年茶話會上表示，預計2024全年國內生產總值（GDP）增長5%左右，而2025年是「十四五」規劃收官之年，要堅持「穩中求進」工作總基調，實施更加積極有為的宏觀政策，推動經濟持續回升向好。

中國人民政治協商會議全國委員會新年茶話會31日上午在全國政協禮堂舉行，中共 和中國國家領導人習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等同各民主黨 派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表、中央和國家機關有關方面負責人以及首都各族各界人士代表出席。茶話會由全國政協主席王滬寧主持，習近平發表了講話。

綜合新華社現場報導與事後公布的官方通稿，習近平強調，在中國式現代化進程中，不僅有風和日麗，也會有疾風驟雨甚至驚濤駭浪。「我們要保持戰略定力，匯聚全體中華兒女團結奮鬥的強大合力，乘風破浪、勇往直前，把強國建設、民族復興偉業不斷推向前進。」

習近平也代表中共中央、中國國務院和中共中央軍委，向各民主黨派、工商聯和無黨派人士，向全國各族人民，向香港、澳門、台灣同胞和海外僑胞，向關心和支持中國現代化建設的各國朋友，致新年美好祝福。

展望2025年，習近平稱，要完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，扎實推動高質量發展，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，推動經濟持續回升向好，不斷提高人民生活水平，保持社會和諧穩定。

對於2024年，習近平指出，2024年是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年。這一年面對國內外形勢帶來的挑戰，沈著應變、綜合施策，順利完成全年經濟社會發展主要目標任務，「中國式現代化邁出新的堅實步伐。一年來發展歷程很不平凡，成績令人鼓舞，更加堅定了我們推進中國式現代化的決心和信心。」

習近平總結今年一年成績，稱經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展扎實推進，科技創新取得重要進展，新質生產力穩步發展，並預計全年國內生產總值增長5%左右，糧食產量首次突破1.4兆斤。重點領域風險化解有序有效，民生保障扎實有力，就業、物價保持穩定。

稍晚，習近平還將於31日晚間7時通過中國中央廣播電視總台和網路頻道，發表2025年新年賀詞。