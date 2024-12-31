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「廢太子」胡春華近日異常高調 被預言將接任這個要職

中國新聞組／北京31日電
胡春華是中共團派大將。（中新社）
胡春華是中共團派大將。（中新社）

中國政治高層動態詭譎，已被打進冷宮的「廢太子」胡春華近來動作頻頻，日前更代表中共在西班牙舉行的從都國際論壇上發表主題演講，專家分析很可能是在為擔任國家副主席而熱身，種種現象也顯示習近平權力不穩，更有人大膽預測習會在四中全會下台。

綜合媒體報導，胡春華是中共團派大將，更是胡錦濤指定的隔代接班人，然而2022年的中共二十大上，胡錦濤被當眾架出會場，團派更無一人留在政治局，胡春華就此退居二線，擔任全國政協排名第二的副主席。

然而從今年7月的三中全會以來，一度被邊緣化的胡春華又開始高調露面。當時他罕見地與習近平並排坐在主席台上，前中共官員杜文認為習近平此舉大有深意。

除此之外，胡春華更率領政協視察團到內蒙視察，日前更取代中共國家副主席韓正出席在西班牙舉行的從都國際論壇，宣讀習近平的賀信及發表致詞。依照慣例，這個論壇代表中方演講的都是國家副主席，比如早前是王岐山，後來是韓正，旅美政論家陳破空分析，這表示胡春華可能接任中共國家副主席。 

胡春華（左）與西班牙總統握手。（CLUB DE MADRID網頁截圖）
胡春華（左）與西班牙總統握手。（CLUB DE MADRID網頁截圖）

旅美時政評論人士唐靖遠認為，按照以往的說法，胡春華可說是「廢太子」，他在習近平大權獨攬的時期一直小心翼翼，表現十分低調，但近期的轉變顯示胡的政治處境已顯著改變，背後原因可能是習近平對其猜忌及防備有所鬆動；但從另一個角度來看，也可能是習近平權力遭受嚴重挑戰的訊號。

時事評論員李大宇表示，胡春華和王滬寧在三中全會後都非常高調，表示習近平權力不穩。前中共海軍航空兵部中校參謀姚誠則認為，如果中共在2025年召開了20屆四中全會，習近平的命運將有所定論。

姚誠預測，如果明年四中全會習近平下台，屆時頂多會給他保留國家主席這個虛職，他的人馬都會被清理掉。如果他不下台，習和張又俠、劉源就可能會大打出手，他肯定不會放過張又俠。但現在國外國內不確定的因素太多，所以還有待觀察。

習近平 中共 平權

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