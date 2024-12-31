北京觀察／要知中國2025年政經動向 從「3個1號」 看起

圖為中共宣傳反腐肅貪。(中新社資料照片)

在踏入2025年前，各方對中國經濟已經有諸多展望，但1月卻是切切實實的開局，這開局之月對中國來說，有三個天字第一號的事發生，分別是第一個高規格會議、一年一度的「一號文件」及開年第一號政治活動。這三個「一號」或對經濟有全局性的影響，或可看到中共 政經新動向。

第1號高層會議：四中全會「反腐肅貪」 料將有副國級大案

先說中共全年首個高規格會議，那是20屆中紀委四中全會。這一全會每年1月上旬召開，本意是突出中共黨建和反腐是重中之重，開全會等同敲響一年之始的警鐘，所以要最高規格，中共政治局七常委要集體出席，中共總書記要發表講話。

每年中紀委全會都有兩個側面的關注點，一是中紀委書記要總記全年工作，這時會前要辦點大案，會中要點一些要案，大案要案都是有看頭的；二是中共總書記要講話，這講話中的要點會突出一年中共黨建的要點，中共反腐肅貪的重點。

2024年中紀委辦的大案要案不少，其中重點在省部級官員，特別是有「副國級」身分的幾位官員，以及一批中央委員，這些大案要案怎麼來點，很快就可知曉。而來年中共黨建和反腐肅貪的要點，這段時間透出訊息，也有了眉目，這個2025年，將是中共強化「黨的紀律」之年。這從中央政治局之前聽取中紀委監委工作報告中已經透出，在中央政治局前兩天的「民主生活會」中進一步得到印證。

1號文件：三農工作「穩產保供」 防止規模性返貧

其二看「一號文件」。中共領政，主要兩手，一是開會議，二是發文件。文件中「兩辦」即中央辦公廳、國務院 辦公廳聯發的文件分量最重，每年第一分發出的文件稱為「一號文件」，以示其高度關注和重要性，20年來，「一號文件」都以「三農」即農業、農村、農民工作為題。

如果這次「一號文件」仍講三農，其內容已定，因其通常由之前的中央農村工作會議先講。今年中央農村工作會議12月17日一連兩天舉行，核心內容是分析當前三農工作面臨的形勢和挑戰，部署來年三農工作。而未來的一號文件，重在談一年的重要任務。

按照會議公布的文件，2025年三農工作又多又重，但細品下來，一個確保、一個堅決守住分量最重，要確保的是糧食和重要農產品穩產保供，要堅決守住的是不發生規模性返貧致貧底線。

第1號政治大活動：節團拜會 誰在、誰不在都有戲

最後看所謂開年第一號政治大活動，就是一年一度「春節團拜會」。春節是中國人最重視之節，團拜活動是中共一年一度必舉辦的活動，看來除非戰爭，這活動雷打不動。中共中央在人民大會堂團拜完畢，才有一層層團拜活動。這活動因又是「頂格」舉行，自然會散發出各種受關注的側面訊息。

團拜活動散發的訊息，最受關注的一是人事，一是政事。很多人可能忘了，當年中國政治還是「鐵幕時代」，主要就透過人民大會堂的團拜，去看那誰出來了，那誰又不在了等等，好多政經大事，跟這人事訊息相關，今年這方面關注度又陡然提高。再說那政事，主要看最高領導人在團拜會上的講話，重要事項都得點到，比如對台，又比如對年份的定位和經濟工作重點。