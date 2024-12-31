習遞橄欖枝…向拜登致唁電悼卡特 但「關係回不去」？

中國領導人習近平2012年12月13日在北京中南海會見到訪的美國前總統卡特。(路透資料照片)

美國前總統卡特29日逝世，習近平 30日發出唁電，稱卡特是中美建交的「推動者和決策者」，強調「對他的去世深感痛惜」，並表示「中方願同美方共同努力，著眼兩國人民根本利益，順應國際社會普遍期待，推動中美關係沿著健康穩定可持續的正確軌道向前發展」。習此舉似藉機釋出緩和中美關係的信號，但專家認為，卡特建立的兩國的關係早就被習破壞，「回不去了」。

據央視新聞聯播30日晚間消息，習近平當天就卡特逝世向拜登 致唁電。習近平「代表中國政府和中國人民，並以個人的名義對卡特前總統逝世表示深切哀悼，向其家人表示誠摯慰問」。

消息指，習近平表示，卡特「是中美建交的推動者和決策者，長期以來為促進中美關係發展和兩國友好交流合作作出重要貢獻，我對他的去世深感痛惜」。

圖為2011年11月8日時任中國國家副主席習近平（左二）與卡特（左一）出席在北京人民大會堂舉行的「紀念中美乒乓外交40周年」大會，並於會前在兩個碩大的乒乓球拍上簽名。（中新社資料照片）

習近平隨後強調，「中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，中方願同美方共同努力，著眼兩國人民根本利益，順應國際社會普遍期待，推動中美關係沿著健康穩定可持續的正確軌道向前發展」。

自由亞洲電台報導，卡特在任內促成美國與中國建立正式外交關係，卸任後也多次訪問中國，改變了全球格局，被認為是有「中國情結」的總統。公開資料顯示，習近平2007年當選中共 政治局常委後，曾數次會見卡特，2012年12月13日，剛當選為中共中央總書記的習近平在中南海會見卡特時強調，「新形勢下，中美雙方要不畏艱難，勇於創新，積累正能量，努力建設相互尊重、互利共贏的合作伙伴關係，開創中美構建新型大國關係新局面」。

美中關係近年來持續緊張，習近平的這份唁電似乎向美釋出緩和緊張的訊號，但專家對此並不樂觀。美國聖托瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元認為，現在美國的戰略目標已經發生改變，即使中國遞上橄欖枝也無濟於事。「這個冷戰就是必定會發生，也不大會有根本性的改變。」

「北京之春」榮譽總編胡平指出，美中關係回不去，問題不在美國而在中國：「習近平上台後倒行逆施，給各方面都造成了相當的反感。在這種情況之下，美中關係要回到過去，那是不可能的。」

卡特逝世的消息也成為中國網友熱議的焦點，相關話題更一度登上微博熱搜前三名。許多網友表示哀悼，並高度讚揚其對中美建交的「重大貢獻」及對世界和平發展的貢獻。有網民稱他是「世界和平的偉大使者，中國人民的老朋友」，祝他一路走好。也有人說：「所有在世前（美國）總統裡，他算對華比較友好的了。」