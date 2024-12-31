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美制裁「加持」？Nvidia降規GPU 在中國每季多賣50%

編譯易起宇／綜合報導
輝達降規版GPU HGX H20在中國賣超好，銷量季成長率高達50%。（路透）
輝達降規版GPU HGX H20在中國賣超好，銷量季成長率高達50%。（路透）

雖然因為美國的出口限制，輝達（Nvidia）無法把其最高端的H100、H200和H800繪圖處理器（GPU）販售到中國，只能賣降規版的HGX H20給在中國的實體，但據分析師表示，HGX H20在中國的銷量出奇地好，遠勝過高規版的H100。

科技新聞網站Tom's Hardware報導，據分析師艾斯霍姆（Claus Aasholm）表示，通過禁運規定的降規版HGX H20在中國賣得超好，季成長率高達50%，是輝達最成功的產品；H100的季成長率「僅」25%。

根據艾斯霍姆的發現，雖然HGX H20比完整版的H100大幅降低效能，但輝達仍透過這款產品賺進數百億美元。

全球主要經濟體競相擴大AI能力，美國和中國也不例外。儘管面對美國限制，中國的AI能力仍然持續擴張，無論是在硬體或在大型模型開發方面。

中國AI公司深度求索（DeepSeek）上周才宣布訓練出具有6,710億個參數的大型語言模型「DeepSeek-V3」，花了兩個月時間訓練2,048個輝達H800 GPU。相較下，Meta的AI模型Llama 3只有4050億個參數，卻耗費了1萬6384個H100 GPU和54天，相當於投入了11倍的運算資源。

輝達 AI

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