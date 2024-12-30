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深海考古船「探索三號」來了 能雙向破冰 闖極區沒問題

中國新聞組／北京30日電
「探索三號」是中國首艘設計擁有完全自主知識產權的深遠海多功能科學考察及文物考古船。（中新社）
「探索三號」是中國首艘設計擁有完全自主知識產權的深遠海多功能科學考察及文物考古船。（中新社）

中國深遠海多功能科學考察及文物考古船「探索三號」日前在廣州南沙交付，途經海南島東部海域進行聲學設備及載人潛水器布放回收系統測試後，抵達抵達三亞崖州灣科技城南山港公共科考碼頭，正式入列。這艘船具備完全自主知識產權，是中國首艘具備全球（含極區）深遠海探測和冰區載人深潛支持能力的綜合科考船。

綜合新華社、中新社報導，「探索三號」船長約104米、排水量約1萬噸，具備艏、艉雙向破冰能力，續航力為15000海里，載員80人。既可以進行深海科學考察及文物考古，還可在夏季進行極區海域科學考察，將使中國載人深潛能力從全海深拓展到全海域，有效提升中國深海考古作業能力。

「探索三號」由海南省人民政府、三亞崖州灣科技城開發建設有限公司、中國科學院深海科學與工程研究所共同出資，由中國船舶集團廣船國際自主研發設計並完成建造。研建過程中，突破了冰區船舶關鍵設計技術、冰載荷下高精動力定位控制技術、智能船舶控制技術等多項關鍵技術的壟斷瓶頸。

「探索三號」搭載了中國船舶704所研製的國內最大水密科考月池系統裝備、711所集成的電力推進系統、中國科學院聲學所研製的多波束和水聲通信系統、哈爾濱工程大學研製的水聲定位系統等國產化系統設備，實現了國內多個配套系統設備的首次應用。

中國科學院深海科學與工程研究所總工程師唐古拉山表示，「探索三號」將於2025年上半年搭載「深海勇士」號載人潛水器在南海開展常規科考作業、深海裝備海試以及深海考古等工作；2025年下半年，將進入深海大洋開展載人深潛作業。

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