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中「特種」機器狗升級 會耍高超技術 馬斯克注意到了

中國新聞組／北京30日電

中國機器狗研發創新再繳出亮眼成績，近日，機器人明星創業公司宇樹科技發布了最新機器狗產品B2-W的演示影片，在全球引發轟動，連特斯拉CEO馬斯克也轉發影片，並評論「未來的戰爭是無人機的戰爭」。

馬斯克轉發視頻並評論機器狗B2-W。（取材自寧波晚報）
馬斯克轉發視頻並評論機器狗B2-W。（取材自寧波晚報）

綜合寧波晚報、明報等媒體報導，宇樹科技最新亮相的機器狗是去年發布的B2機器狗系列的輪式版本，影片中可看到堪稱「特種狗」的B2-W不僅會後空翻、快速360度旋轉跳躍，還可順滑地以側空翻方式越過障礙物，在崎嶇不平樹林和陡峭山坡自如穿梭，並馱著一名成年男子戶外上落斜，甚至可以從2.8公尺樓頂跳下而無受損。

據宇樹科技官方介紹，這款機械狗可在無負重狀態下持續工作5小時以上，最高時速20公里，直立且最大負重下可走120公里，負載40公斤時最大續航里程達到50公里。據官網標價，這款機器狗售價109萬元（人民幣，約15萬美元）。

一名機器人行業研究員表示，B2-W之所以能實現這些靈活動作，主要是電控系統和AI算法等多領域技術的深度融合與創新，讓機器狗在動態工作環境中能有效避障，也為未來機器人技術發展提供了新的思路與方向。

而這不是宇樹科技的機器狗第一次火出圈，今年10月，另一款機器狗載貨登泰山的影片在網路上暴紅，中國外交部副部長華春瑩還在社交平台上發布相關視頻並配文：「機器狗在雄偉的泰山上充當搬運工，科技造福人類」。

據了解，宇樹科技創始人是出生於1990年的寧波餘姚小伙王興興，他在媒體露面不多，卻是位徹頭徹尾的「科技至上主義者」。

天眼查顯示，自2016年成立以來，宇樹科技至今已經完成9輪融資，參與的投資機構眾多，且陣容強大。不僅有紅杉中國種子基金、順為資本、經緯創投、容億投資等知名的投資機構，近年來還增加了深創投、北京機器人產業投資基金、中關村科學城、上海科創基金等地區國資背景的股東。

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