中「四川艦」出塢 西方為何「難抄作業」 只能羨慕嫉妒恨？

中國自主研製建造的首艘076型兩棲攻擊艦—四川艦正式出塢。（視頻截圖）

解放軍 新一代的076型兩棲攻擊艦首艘「四川艦」昨正式出塢，這意味著整船主體建造已完成，將進入下一階段艤裝和調試工作。「四川艦」橫空出世吸引了全球目光，多家外媒驚訝於這種配備了電磁彈射裝置的兩棲攻擊艦，很可能引領未來海軍的發展潮流。不過中國官媒稱，美國等西方國家目前只能對「四川艦」的先進羨慕嫉妒恨，因為短期內他們很難「抄作業」。

「四川艦」27日在上海下水後昨正式出塢。這是由中國自主研發建造的首艘076型兩棲攻擊艦，舷號51。中國軍事專家指其在近海可領銜奪島，遠洋能輔佐航母，改變了海洋軍事模式。在登陸方面，之前都是通過坦克，包括其它渡海裝備向灘頭衝擊，有了076、075為主的作戰編隊，可形成直升機、無人機、艦載機一併甲板上起飛並對目標進行高精度打擊的立體登陸，讓對方無法對自己構成影響。

「四川艦」的「突然」亮相引來了多家外媒的目光。中國官媒環球時報旗下公眾號「樞密院十號」報導指出，外媒最關注的是「四川艦」具備強大的航空作戰能力。美聯社稱「四川艦」的建造目的是提升中國海軍的遠海作戰能力；CNN指「四川艦」的重要特點是配備了一部電磁彈射系統，可擴大作戰範圍，使艦載戰機更具致命性。

美國「海軍新聞」網站指出，「四川艦」具有值得注意的全球首創意義——「這是第一艘專門設計的兩棲攻擊航母，並有助飛固定翼軍機的電磁彈射器」。「美國」級兩棲攻擊艦雖然也有全通式飛行甲板，但沒有電磁彈射裝置，只能依靠F-35B隱形戰鬥機的垂直起降特性維持搭載固定翼戰鬥機的能力，但這種模式嚴重影響了F-35B的武器和燃料攜帶量。相比之下，「四川艦」可以不受限制地搭載多型固定翼戰鬥機。

外媒對於「四川艦」的電磁彈射裝置如此關注，報導認為，這是因為此前美國將可以垂直起降的F-35B隱形戰鬥機部署到改裝後的「美國」級等兩棲攻擊艦上，形成所謂的「閃電航母」，有日媒酸中國沒有垂直起降戰鬥機，無法打造「閃電航母」。如今「四川艦」直接配備了電磁彈射裝置和攔阻降落系統，而且可以搭載的飛機型號比「閃電航母」更多，可更靈活調度以爭奪制海權。