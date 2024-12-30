解放軍空警3000首飛 能遠距偵測隱形目標 抗衡美軍機

圖為空警-3000效果圖。（圖／取自微信公眾號）

繼解放軍 第6代隱形戰機26日在四川成都首飛疑被民眾目擊，引發外媒高度關注，軍方緊接著又在27日展現最新型預警機，歲末連環大驚奇展示武裝雄心。據了解，陝西西安27日上空出現一架大型黃色飛機，被認為是最新「空警3000」預警機首飛。有分析指，空警3000性能可抗衡美軍預警機，正當台海和南海局勢加劇，空警3000強大的偵測和續航能力，將為中國帶來更大優勢。

綜合媒體報導，空警3000是以西安飛機工業集團研製的運20軍用運輸機為基礎改裝，最顯著特徵是大型旋轉雷達罩和尾部隆起。報導指，為了在電戰和空中指揮上搶占優勢，空警3000的大型雷達罩內部很可能裝備主動電子掃描陣列（AESA）雷達，能360度覆蓋，遠距離偵測並追蹤海陸空目標。至於隆起的尾部，相信是整合先進通訊系統，很可能支持網路中心作戰，能在複雜的戰鬥環境中充當空中指揮中心。

報導指，大型雷達罩和電子系統雖大增飛機重量和阻力，限制速度和機動性，但對預警機來說，續航力和高效率才是優先考慮因素。空警3000由渦扇20引擎驅動，能提供更佳的推力和燃油效率。高效引擎結合大機身，可裝載更多、更複雜、性能更優異的機載設備，允許更多的情報分析人員，讓預警機有更長的滯空時間等。

有港媒引述軍事專家分析，從解放軍空軍角度看，空警3000最主要目標可能有兩個：一是增強中國空軍對於隱身目標的探測能力，以提高對抗美國F-22這類隱身目標的水準；同時彌補中國空軍大型空中預警機的不足。

也有分析指出，空警3000的技術進步符合中國軍事現代化戰略的更廣泛背景。種種跡象顯示，空警3000鞏固了北京實現綜合空優的雄心，以與美國的波音（Boeing）E-7 「楔尾鷹」（Wedgetail），或是諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman） E-2D「先進鷹眼」（Advanced Hawkeye）預警機等最先進的系統相抗衡。

目前中國的大型空中預警機是2007年服役空警2000，由前蘇聯的伊留申76運輸機為平台。中國在2015年裝備另一款中型預警機空警500，是在其國產運8型運輸機上安裝AESA雷達。