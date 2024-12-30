我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4種可改善腸道健康食物 這個排名第一

投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點

解放軍空警3000首飛 能遠距偵測隱形目標 抗衡美軍機

記者陳宥菘、程嘉文／綜合報導
圖為空警-3000效果圖。（圖／取自微信公眾號）
圖為空警-3000效果圖。（圖／取自微信公眾號）

解放軍第6代隱形戰機26日在四川成都首飛疑被民眾目擊，引發外媒高度關注，軍方緊接著又在27日展現最新型預警機，歲末連環大驚奇展示武裝雄心。據了解，陝西西安27日上空出現一架大型黃色飛機，被認為是最新「空警3000」預警機首飛。有分析指，空警3000性能可抗衡美軍預警機，正當台海和南海局勢加劇，空警3000強大的偵測和續航能力，將為中國帶來更大優勢。

綜合媒體報導，空警3000是以西安飛機工業集團研製的運20軍用運輸機為基礎改裝，最顯著特徵是大型旋轉雷達罩和尾部隆起。報導指，為了在電戰和空中指揮上搶占優勢，空警3000的大型雷達罩內部很可能裝備主動電子掃描陣列（AESA）雷達，能360度覆蓋，遠距離偵測並追蹤海陸空目標。至於隆起的尾部，相信是整合先進通訊系統，很可能支持網路中心作戰，能在複雜的戰鬥環境中充當空中指揮中心。

報導指，大型雷達罩和電子系統雖大增飛機重量和阻力，限制速度和機動性，但對預警機來說，續航力和高效率才是優先考慮因素。空警3000由渦扇20引擎驅動，能提供更佳的推力和燃油效率。高效引擎結合大機身，可裝載更多、更複雜、性能更優異的機載設備，允許更多的情報分析人員，讓預警機有更長的滯空時間等。

有港媒引述軍事專家分析，從解放軍空軍角度看，空警3000最主要目標可能有兩個：一是增強中國空軍對於隱身目標的探測能力，以提高對抗美國F-22這類隱身目標的水準；同時彌補中國空軍大型空中預警機的不足。

也有分析指出，空警3000的技術進步符合中國軍事現代化戰略的更廣泛背景。種種跡象顯示，空警3000鞏固了北京實現綜合空優的雄心，以與美國的波音（Boeing）E-7 「楔尾鷹」（Wedgetail），或是諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman） E-2D「先進鷹眼」（Advanced Hawkeye）預警機等最先進的系統相抗衡。

目前中國的大型空中預警機是2007年服役空警2000，由前蘇聯的伊留申76運輸機為平台。中國在2015年裝備另一款中型預警機空警500，是在其國產運8型運輸機上安裝AESA雷達。

台灣國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌說，由運20改裝成預警機，當然可攜帶更大、功能更強的雷達，執行任務的高度可提升，航程也更長，這些都是大型預警機優勢，明顯優於以運8中型螺旋槳運輸機改造的空警500。

近日民眾目擊陝西西安上空出現一架大型黃色飛機，分析認為是最新一代「空警-3000...
近日民眾目擊陝西西安上空出現一架大型黃色飛機，分析認為是最新一代「空警-3000」預警機。（圖／取自微信公眾號）

解放軍 中共

上一則

中「四川艦」出塢 西方為何「難抄作業」 只能羨慕嫉妒恨？

下一則

小米雷軍捧千萬人民幣聘請95後「天才少女」 領導AI大模型團隊

延伸閱讀

相隔一個月 解放軍再度發動聯合戰備警巡

相隔一個月 解放軍再度發動聯合戰備警巡
解放軍新型兩棲攻擊艦「四川艦」正式出塢 將展開艤裝調試

解放軍新型兩棲攻擊艦「四川艦」正式出塢 將展開艤裝調試
中國解放軍新機「空警-3000」首飛疑曝光 具強大偵查能力

中國解放軍新機「空警-3000」首飛疑曝光 具強大偵查能力
全球首艘 解放軍「電磁彈射」兩棲艦下水 可彈射無人機

全球首艘 解放軍「電磁彈射」兩棲艦下水 可彈射無人機

熱門新聞

老外分享最愛的水果是枇杷。圖為雲南省永善縣玉筍村村民用剛採摘的枇杷招待遊客。(新華社)

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

2024-12-29 19:55
2024年12月，俄烏戰場上，俄軍士兵騎上了中國的「小電驢」飛馳，幾乎成了無人機的天敵，讓全球網友驚訝不已。（視頻截圖）

無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如

2024-12-29 06:30
中國疾控中心指「人類間質肺炎病毒」感染增多，症狀與新冠肺炎相似，目前尚無疫苗或特效藥。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。（路透）

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

2024-12-27 20:43
中國高功率微波武器「颶風3000」，號稱可以烤焦3公里內的無人機。（圖／取自澎派新聞）

瞬間烤焦3公里內無人機 中國微波武器「颶風3000」亮相

2024-12-25 13:48
吳艷妮的「無褲風」造型讓身材曲線畢露。（取材自鳳凰網）

田徑女神吳艷妮「無褲風」上熱搜 網卻轟：羞恥感滿滿

2024-12-03 06:30
家長被踢出群前後的聊天紀錄截圖。（取材自上游新聞）

「最晚半夜12點還在布置作業」 中家長懟師竟被踢出群

2024-12-29 07:30

超人氣

更多 >
老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味
中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵
任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗
「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法

「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法
趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起

趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起