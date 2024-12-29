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詐騙中國公民 緬甸明家電詐集團39人遭溫州檢方起訴

中國新聞組／即時報導
自2023年9月以來，中國累計已自緬北逮捕5.3萬餘名中國籍涉詐犯罪嫌疑人。圖為2024年3月31日，352名中國籍電信網絡詐騙犯罪嫌疑人由緬甸移交中方。（新華社）
自2023年9月以來，中國累計已自緬北逮捕5.3萬餘名中國籍涉詐犯罪嫌疑人。圖為2024年3月31日，352名中國籍電信網絡詐騙犯罪嫌疑人由緬甸移交中方。（新華社）

據央視新聞報導，早前對中國境內公民大肆實施電信網路詐騙的緬甸果敢明家犯罪集團成員及關聯犯罪集團成員明國平等39人，30日遭浙江省溫州市人民檢察院依據中國刑法和刑事訴訟法，以涉嫌詐騙罪、故意殺人罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、開設賭場罪、販賣毒品罪、組織賣淫罪等向溫州市中級人民法院提起公訴。

2023年11月12日，溫州市公安局稱，以明國平為重要頭目的犯罪集團，針對中國公民的電信網絡詐騙犯罪活動進行公開武裝護詐，詐騙數額巨大，因此對明國平等人發出懸賞通緝。同年，11月16日，在緬甸各方配合下，明國平等人被成功抓獲並移交中國公安機關。

根據溫州市公安局當時發布的通緝公告，明國平又名明小平，42歲，緬甸撣邦果敢自治區石園子鄉民兵中隊中隊長，但中國官方一直未提及明國平的國籍。而明家犯罪集團部分遭通緝者，在公告中則有公布其中國身分證號碼和戶籍地。

對此，重慶志和智律師事務所高級合夥人張公典表示，中國刑法第七條規定了「屬人管轄權」，即中華人民共和國公民在中華人民共和國領域外犯本法規定之罪的，適用本法。明氏家族中人有只要有中國國籍，屬於中華人民共和國的公民，觸犯中國刑法的，就可以追究刑事責任。

另，按中國刑法第六條規定，中國還有「屬地管轄權」，只要犯罪的行為或結果有一項發生在中華人民共和國領域內的，就認為是在中華人民共和國領域內犯罪。明氏家族涉嫌的詐騙案犯罪，被害人多在中國境內，屬於犯罪結果的發生地在中國，中國也可依此追究刑事責任。

針對電信網路詐騙猖獗，中國近幾年雷厲風行大規模掃蕩。自2023年9月3日，中緬合作在緬北逮捕186名中國籍電信網絡詐騙犯罪嫌疑人並移交中國公安機關後，據央視新聞報導，迄今已累計抓獲5.3萬餘名中國籍涉詐犯罪嫌疑人，臨近中國邊境的緬北地區規模化電詐園區已全數遭剷除。

2023年11月16日，緬北果敢自治區電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目明國平（右五）...
2023年11月16日，緬北果敢自治區電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目明國平（右五）等人由緬甸移交中國公安機關。（新華社）

華人 緬甸 通緝

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