詐騙中國公民 緬甸明家電詐集團39人遭溫州檢方起訴

自2023年9月以來，中國累計已自緬北逮捕5.3萬餘名中國籍涉詐犯罪嫌疑人。圖為2024年3月31日，352名中國籍電信網絡詐騙犯罪嫌疑人由緬甸移交中方。（新華社）

據央視新聞報導，早前對中國境內公民大肆實施電信網路詐騙的緬甸 果敢明家犯罪集團成員及關聯犯罪集團成員明國平等39人，30日遭浙江省溫州市人民檢察院依據中國刑法和刑事訴訟法，以涉嫌詐騙罪、故意殺人罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、開設賭場罪、販賣毒品罪、組織賣淫罪等向溫州市中級人民法院提起公訴。

2023年11月12日，溫州市公安局稱，以明國平為重要頭目的犯罪集團，針對中國公民的電信網絡詐騙犯罪活動進行公開武裝護詐，詐騙數額巨大，因此對明國平等人發出懸賞通緝 。同年，11月16日，在緬甸各方配合下，明國平等人被成功抓獲並移交中國公安機關。

根據溫州市公安局當時發布的通緝公告，明國平又名明小平，42歲，緬甸撣邦果敢自治區石園子鄉民兵中隊中隊長，但中國官方一直未提及明國平的國籍。而明家犯罪集團部分遭通緝者，在公告中則有公布其中國身分證號碼和戶籍地。

對此，重慶志和智律師事務所高級合夥人張公典表示，中國刑法第七條規定了「屬人管轄權」，即中華人 民共和國公民在中華人民共和國領域外犯本法規定之罪的，適用本法。明氏家族中人有只要有中國國籍，屬於中華人民共和國的公民，觸犯中國刑法的，就可以追究刑事責任。

另，按中國刑法第六條規定，中國還有「屬地管轄權」，只要犯罪的行為或結果有一項發生在中華人民共和國領域內的，就認為是在中華人民共和國領域內犯罪。明氏家族涉嫌的詐騙案犯罪，被害人多在中國境內，屬於犯罪結果的發生地在中國，中國也可依此追究刑事責任。