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解放軍新型兩棲攻擊艦「四川艦」正式出塢 將展開艤裝調試

記者陳宥菘／即時報導
解放軍首艘076型兩棲攻擊艦「四川艦」29日上午正式出塢。（新華社）
解放軍首艘076型兩棲攻擊艦「四川艦」29日上午正式出塢。（新華社）

解放軍新一代的076型兩棲攻擊艦首艘「四川艦」27日在上海下水後，在29日上午正式出塢，這意味著整船主體建造已經完成，將進入下一階段的艤裝和調試工作。

中國軍事專家指出，四川艦在近海可領銜奪島，遠洋能輔佐航母，改變了海洋軍事模式。央視報導指出，作為海軍新一代兩棲攻擊艦，四川艦是推動解放軍海軍轉型建設發展、提升遠海作戰能力的關鍵裝備。 

四川艦是由中國自主研發建造的首艘076型兩棲攻擊艦，舷號51。艦滿載排水量4萬餘噸，並設置雙艦島式上層建築和全縱通飛行甲板，創新應用電磁彈射和阻擋技術，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等。

中國官媒環球時報引述軍事專家張軍社指出，該型艦具備三棲攻擊作戰能力，既可以進行平面登陸，也可以進行機降和空降作戰，綜合作戰能力較強。

央視引述軍事專家杜文龍分析指出，在登陸方式方面，之前都是通過坦克，包括其它渡海裝備向灘頭衝擊，有了兩棲攻擊艦，特別是以076、075為主的作戰編隊，可形成直升機、無人機、艦載機一併甲板上起飛並對目標進行高精度打擊的立體登陸，登陸速度將明顯提高，發起攻擊的位置也會進一步遠離對方海岸，讓對方無法對自己構成影響。

此外，相較於075型兩棲攻擊艦，四川艦的艦載機數量和型號會明顯增加，可攜帶更多的重型裝備，像氣墊登陸艇，可在更遠的地點完成兩棲作戰任務。

央視新聞報導，解放軍首艘076型兩棲攻擊艦「四川艦」29日上午正式出塢，這意味著...
央視新聞報導，解放軍首艘076型兩棲攻擊艦「四川艦」29日上午正式出塢，這意味著整船主體建造已經完成，將進入下一階段的艤裝和調試工作。（取自央視新聞）

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