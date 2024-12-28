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中國解放軍新機「空警-3000」首飛疑曝光 具強大偵查能力

記者陳宥菘／即時報導
近日陝西西安上空出現一架大型黃色飛機，分析認為，相信是最新一代「空警-3000」預警機首飛亮相。圖為空警-3000效果圖。（取材自微信公眾號）
近日陝西西安上空出現一架大型黃色飛機，分析認為，相信是最新一代「空警-3000」預警機首飛亮相。圖為空警-3000效果圖。（取材自微信公眾號）

繼日前第六代隱形戰機在四川成都首飛疑被民眾目擊，近日陝西西安上空出現一架大型黃色飛機，相信是解放軍最新一代「空警-3000」預警機首飛亮相。分析指出，正當台海和南海局勢加劇，空警-3000強大的偵測和續航能力，將為中國帶來更大優勢。

綜合港媒報導，空警-3000是以西安飛機工業集團研製的運20軍用運輸機為基礎改裝，最顯著的是大型旋轉雷達罩和尾部隆起兩個特徵。分析指出，為了在電戰和空中指揮上搶佔優勢，空警-3000的大型雷達罩內部，很可能裝備「主動電子掃描陣列」（AESA）雷達，能360度覆蓋，距離偵測並追蹤海陸空目標。

至於空警-3000隆起的尾部，相信是整合先進通訊系統，很可能支持網絡中心作戰，能在複雜的戰鬥環境中充當空中指揮中心，協調多平台。

雖然大型雷達罩和電子系統大大增加飛機重量和阻力，限制速度和機動性。但對預警機來說，續航力和高效率才是優先考慮。空警-3000由渦扇20引擎驅動，能提供更佳的推力和燃油效率。高效引擎結合大機身，可裝載更多、更複雜、性能更優異的機載設備，允許更多的情報分析人員，讓預警機有更長的滯空時間等。

港媒指出，根據軍事專家分析，從解放軍空軍的角度來看，空警-3000最主要的目標可能有兩個：一個是增強解放軍空軍對於隱身目標的探測能力，以提高解放軍空軍對抗美國F-22這類隱身目標的水平；同時彌補解放軍空軍大型空中預警機的不足。

空警-3000有強大的制空能力，其性能較美國用波音E-7改裝的「楔尾鷹」（Wedgetail），或是諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman） E-2D「鷹眼」（Advanced Hawkeye）預警機更為先進。

目前中國的大型空中預警機是2007年服役空警-2000。該機由前蘇聯的伊爾-76運輸機為平台，裝備有有源電子掃描陣列雷達。中國在2015年裝備另一款中型預警機空警-500，其是在國產運-8型運輸機上安裝有源電子掃描陣列雷達。

近日陝西西安上空出現一架大型黃色飛機，分析認為，相信是最新一代「空警-3000」...
近日陝西西安上空出現一架大型黃色飛機，分析認為，相信是最新一代「空警-3000」預警機首飛亮相。（取材自微信公眾號）

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