牛肉價探5年新低 中商務部立案查進口牛 消費者卻不挺

中國牛肉價格大跌，商務部宣布對進口牛肉展開調查。圖為民眾在北京市牛街購買牛肉。（中新社）

商務部 27日宣布對進口牛肉進行保障措施立案調查，理由是，中國畜牧業協會等單位提出調查申請稱，國內外牛肉價差大，刺激牛肉進口量10年來增加了8倍多，國內牛肉價格跌至5年來新低，對國內牛肉產業造成嚴重衝擊，出欄一頭肉牛平均至少虧損1600元（人民幣，下同，約220美元），65％以上養殖戶慘賠哀號。不過網民多不支持調查，認為「消費者有吃便宜牛肉的權利」。

商務部27日發布「關於對進口牛肉進行保障措施立案調查的公告」指出，商務部11月22日收到中國畜牧業協會等單位代表國內牛肉產業正式提交的「中華人民共和國牛肉產業保障措施調查申請書」，請求對進口牛肉進行保障措施調查。商務部依法針對中國國內同類產品和直接競爭產品、調查產品數量增長、調查產品對國內產業的影響等進行審查。

該申請書主張，進口牛肉數量在2019年至2024年上半年急劇增長。2024年上半年比2019年上半年增長106.28%。2019年至2024年上半年，進口牛肉數量占中國市場份額由20.55%上升至30.90%，相對於中國總產量的比率由24.87%上升至43.87%。進口牛肉數量急劇增長對中國國內產業造成衝擊。

央視報導，中國畜牧業協會有關負責人表示，國內外牛肉價差巨大，刺激牛肉進口量持續增加。2013年牛肉進口量還不到30萬噸，2023年已達274萬噸，增加了8倍多，相當於國內產量的36.4%。

中國畜牧業協會有關負責人指出，2023年6月以來，進口牛肉連續18個月單月進口量超過20萬噸的衝擊下，國內牛肉和活牛價格快速下跌，牛肉價格已跌到近5年最低，活牛價格更跌到近10年最低水平。11月份出欄一頭肉牛平均虧損1600元以上，65%以上養殖場戶虧損。在國內肉牛養殖行情低迷，大部分養殖場戶虧損情況下，大量進口牛肉的衝擊無疑「雪上加霜」。 中國畜牧業協會等單位指出，由於國內外牛肉價差距大，刺激牛肉進口量持續增加，進口牛肉的數量在2019年至2024年上半年急劇增長，對中國國內的牛肉產業造成衝擊。（圖／取自百度）

據每日經濟新聞報導，中國畜牧業協會表示，更嚴重的是母牛被大量出售屠宰，影響產業安全。行業強烈呼籲國家對進口牛肉採取管控措施，保護農民生計和產業安全。這也是符合世貿組織規則的一個措施。商務部上述公告的發布，對國內肉牛產業來講，起到了穩定預期的作用。

相關話題兩天來衝上微博熱搜，不少中國網民對於商務部調查進口牛肉表示無法支持，畜牧業所說的理由聽起來也令人匪夷所思：「為啥那麼遠運過來，比國內還便宜，國內還虧損？」，「讓老百姓都能吃便宜的牛肉有什麼不好呢？」，「國內牛肉死貴死貴的，吃不起啊」， 「百姓餐桌上的牛肉不見便宜啊。誰吃了差價？讓市場調節」。