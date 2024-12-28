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疑心病還是隔山震虎? 習令政治局委員「敢管敢治」身邊人

中國新聞組／北京28日電
習近平。 （新華社）
習近平。 （新華社）

中共政治局26至27日召開民主生活會，聚焦加強黨紀，中共總書記習近平指示，政治局委員必須更加嚴格要求自身，加強對家人和身邊工作人員的教育管理，並強調，反腐敗鬥爭絕不能手軟。外媒分析，近來解放軍內整肅規模加大，或透露包括習近平在內的中共高層相當不安寧，習近平此時對政治局委員們如此耳提面命，可能意在隔山震虎，也或是疑心很重。

新華社報導，民主生活會先聽取關於2024年中央政治局貫徹執行中央八項規定情況的報告和關於2024年整治形式主義為基層減負工作情況的報告，中央政治局委員發言聚焦5個重點：一是維護黨中央權威和集中統一領導更加堅定；二是服務人民、造福人民的價值追求更加堅定；三是落實黨中央決策部署更加堅定；四是帶頭學紀知紀明紀守紀更加堅定；五是履行從嚴管黨治黨政治責任更加堅定。

習近平對中央政治局委員的對照檢查發言一一點評、逐一提出要求，並進行總結。他說，黨的紀律為正確行使權力、防止以權謀私畫出了底線、設置了禁區，是黨員、幹部保持清正廉潔的安全防護欄。敬畏紀律、遵守紀律，就能抵禦腐蝕、百毒難侵。

他強調，只要滋生腐敗的土壤和條件仍然存在，反腐敗鬥爭就永遠在路上，「對反腐敗鬥爭形勢要異常清醒、態度要異常堅決，絕不能鬆懈，絕不能手軟」。

習近平指示，中央政治局委員肩負重任，必須「更加嚴格要求自己」，對手中的權力要慎之又慎。要抓好分管領域或主政地方的黨風廉政建設，堅決與各種不正之風和腐敗現象作鬥爭，「加強對家人和身邊工作人員的教育管理」。

他還要求中央政治局委員切實擔負起黨的紀律建設的政治責任，及時全面了解分管領域或主政地方紀律建設情況，對職責範圍內的問題要「敢管敢治、嚴管嚴治」，責無旁貸當好加強黨的紀律建設的領導者、執行者、推動者。

另據法廣報導，自習近平上台建立除他之外的包括所有常委在內的政治局委員述職制度，以及定期舉行政治局「民主生活會」，從而凌駕於所有政治局常委之上以來，這一次對中共最高層領導機構成員的教訓色彩似乎更明顯。

習近平為什麼要對政治局委員們如此耳提面命？這是因為如習所言「反腐永遠在路上」，一日不可不「刀刃內向」？還是預示黨內正在醞釀新的風暴？

習近平這是在隔山震虎，還是疑心很重？從近來解放軍內整肅越來越嚴厲規模愈來愈大來看，中共高層相當不安寧，習本人也不例外。

習近平 中共 解放軍

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